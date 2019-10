La BAD met sur pied un groupe d'experts pour le changement climatique

26 Octobre 2019

Nairobi, Kenya, 26 octobre (Infosplusgabon) – La Banque africaine de développement (BAD) a mis sur pied un groupe d’éminents experts dans le conseil d'administration d’une initiative continentale en vue de mobiliser des fonds pour la résilience aux effets négatifs du changement climatique.

La Banque a indiqué dans un récent communiqué de presse publié vendredi, avoir mis sur pied un conseil exécutif provisoire du Mécanisme d’adaptation des bénéfices, (Adaption Benefits Mechanism, ABM) le 4 octobre 2019.

"Le conseil de l’ABM sera assisté d’un secrétariat provisoire, qui sera logé au sein du département du changement climatique et de la croissance verte de la banque, dirigé par le directeur Dr. Anthony Nyong", a-t-il précisé.

M. Nyong a ajouté que le conseil regroupe d’éminents experts du domaine du changement climatique qui capitalisent une énorme expérience dans différents domaines et des différents groupes de parties prenantes pour l’ABM.

''Ils ont la noble et innovante tâche de convaincre le monde que l’action d’adaptation, tout comme les mesures d'atténuation, est importante et devrait être récompensée", a-t-il déclaré.

Les membres du conseil incluent Evelyne Batamuliza, une experte en financement du changement climatique et en genre du Rwanda; Louise Helen Brown, une Namibienne qui avait auparavant travaillé au sein de la BAD; Luc Gnacadja, qui a occupé le poste de ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de l'urbanisme au Bénin de juin 1999 à février 2005 et par ailleurs ancien secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies de lutte contre la désertification; l’expert suisse, le Dr. Axel Michaelowa; le sénégalais Daouda Ben Oumar Ndiaye, éminent spécialiste en adaptation au climat au sein de la Banque islamique de développement; Doreen Mnyulwa du Zimbabwe, directeur du Réseau régional de l’Agriculture et de l’Innovation environnementale pour l’Afrique; Fatima-Zahra Taibi du Maroc, haut conseiller auprès du l’Université du Partenariat Environnement/Technique de Nations unis au Danemark (DTU) font également partie des membres du conseil.

Est également membre du conseil Assefa Tofu, directeur du Programme d’aménagement des terres arides de l’Ethiopie de World Vision Ethiopie.

L’ABM veut mobiliser les financements du secteur public et privé pour une résilience accrue au changement climatique et une adaptation en créant un nouveau produit – avantages d’adaptation certifiés.

Le mécanisme va assister les pays en développement à répondre aux exigences et aux priorités pour une adaptation inscrites dans les contributions déterminées au niveau national, (Nationally Determined Contributions, NDCs) en vertu de l’Accord de Paris, en particulier ceux qui exigent une coopération internationale.

Durant cette phase pilote, la BAD et ses partenaires vont chercher des fonds auprès de différentes sources.

Ceci en vue de réaliser les petits projets de résilience pour tester le mécanisme sur le terrain.

La Banque affirme avoir développé le concept d’ABM avec le soutien du Fonds d’investissement pour le climat en collaboration avec les gouvernements de l’Ouganda et de la Côte d’Ivoire entre autres parties prenantes.

L’ABM peut être appliquée dans l’ensemble des pays membres.

