Les « Lionnes » du Sénégal au TQO de basket de Maputo

26 Octobre 2019

Dakar, Sénégal, 26 octobre (Infosplusgabon) - Cheikh Sarr, l’entraineur de l’équipe nationale féminine de basketball a rendu publique ce vendredi, la liste des 12 joueuses qu’il compte déplacer aux préliminaires du Tournoi de qualification olympique (TQO) qui se dérouleront du 14 au 18 novembre prochain à Maputo, au Mozambique.

Une liste marquée par beaucoup de mouvements.

D’un côté, on note les absences de six vice-championnes d’Afrique à l’issue de l’Afrobasket organisé il y a quelques semaines au Dakar Arena dont la capitaine Astou Traoré et la coqueluche de la salle de basket de Diamniadio, dans la lointaine banlieue dakaroise, Yacine Diop; et de l’autre, le retour en grâce des recalées de cette compétition finalement remportée par le Nigeria : Ndèye Fatou Ndiaye, Ndèye Thiama Kamara, Oumoul Khaïry Thiam et Ndèye Khadidiatou Dieng.

Deux « bleues » débarquent aussi dans la Tanière orange : Marème Diop et Elma Kinta Malou.

Le coach sénégalais espère qu’avec ces retours et ces arrivées, en plus des six rescapées du dernier Afrobasket (Bintou Diémé, Ndèye Sène, Lala Wane, Mame Marie Sy, Oumoul Khaïry Sarr et Maïmouna Diarra), son équipe pourra s’en sortir à Maputo.

On rappelle que 6 équipes prendront part à ce tournoi et seront divisées en 2 poules : Mozambique, Nigeria et RD Congo dans le Groupe A et Sénégal, Mali et Angola dans le Groupe B.

La compétition se jouera sous le format « round-robin », chaque équipe rencontrant les deux autres de sa poule et le vainqueur de chaque groupe croisant le deuxième de l’autre groupe en demi-finales.

Mais il n’y aura pas de finale entre les vainqueurs des demi-finales, car ils seront directement qualifiés pour le Tournoi de qualification olympique féminin FIBA (TQOF) prévu en février 2020.

Cette dernière épreuve regroupera 16 nations qui seront divisées en 4 poules; les trois meilleures de chacune de ces 4 TQOF distincts se qualifieront pour le tournoi de basket des JO de Tokyo en 2020.

Listes des 12 « Lionnes » :

Meneuses : Bintou Diémé, Elma Kinta Malou, Ndèye Khadidiatou Dieng ;

Arrières : Ndèye Sène, Oumoul Khaïry Thiam ;

Ailières : Lala Wane, Ndèye Fatou Ndiaye ;

Ailières fortes : Mame Marie Sy, Oumoul Khaïry Sarr, Marème Diop ;

Pivots : Maïmouna Diarra, Ndèye Thiama Kamara

