Décès à 36 ans d’un célèbre acteur sud-africain

26 Octobre 2019

Le Cap, Afrique du Sud, 26 octobre (Infosplusgabon) - L'acteur sud-africain, Andile Gumbi, est décédé vendredi dans un hôpital israélien; il n'avait que 36 ans.

La légende du spectacle a eu une crise cardiaque la semaine dernière pendant qu’il interprétait le rôle d’un des personnages principaux, le roi Nebu, dans la pièce 'Daniel le Musicien'. Les spectacles de la production ont été annulés à cause de la tragédie.

Gumbi avait déjà joué dans les productions "Isibaya" et "Le Roi Lion".

Son état s'est détérioré tôt vendredi et il a subi un arrêt cardiaque, mais le personnel médical du centre médical Shaare Zedek a tenté de le réanimer.

Philly Kubheka, directrice de la publicité chez Local Entertainment Channels, a déclaré : «Andile était très talentueux et avait encore beaucoup à offrir au secteur du divertissement. Nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis ".

Son épouse qui est venue d'Afrique du Sud, était à ses côtés lorsqu'il est décédé.

