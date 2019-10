Génération Foot face à l’ESAE pour une place en phase de poules de la Coupe de la Confédération

26 Octobre 2019

Dakar, Sénégal, 26 octobre (Infosplusgabon) - L’académie Génération Foot, championne en titre du Sénégal, qui a échoué à se qualifier à la phase de poules de la Ligue africaine des champions, suite à sa défaite (0 – 1) face au Zamalek d’Egypte au match retour du dernier tour de ladite compétition, va désormais chercher à se racheter en Coupe de la Confédération.

En effet, suite à leur élimination jeudi, les « Grenat » ont été reversés dans le tour de cadrage de cette deuxième épreuve continentale des clubs.

A l’image de toutes les équipes n’ayant pas réussi à passer le cap du second tour de la ligue des champions et qui vont donc croiser les équipes sorties vainqueurs des seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération. Ce sera pour un tour de cadrage ou barrages en aller et retour au terme duquel, les équipes qualifiées disputeront la phase de poule.

Génération Foot fera donc face aux Béninois de l’ESAE FC avec un match aller à domicile, le 30 octobre, et le match retour à Cotonou, le 5 novembre.

Quelques belles affiches sont au programme, notamment un certain Asante Kotoko du Ghana – San Pedro de Côte d’Ivoire, Gor Mahia du Kenya – DC Motema Pembe de RD Congo.

Les 16 équipes qui sortiront de ce tour de cadrage seront directement qualifiées à la phase de poules de cette Coupe de la CAF.

Les affiches du tour de cadrage : Horoya (Guinée) – Bandari (Kenya) ; Young Africans (Tanzanie) – Pyramids (Egypte) ; Enyimba (Nigeria) – TS Galaxy (Afrique du Sud) ; Génération Foot (Sénégal) – ESEA (Bénin) ; Asante Kotoko (Ghana) – San Pedro (Côte d’Ivoire) ; KCCA (Ouganda) – Paradou (Algérie) ; Gor Mahia (Kenya) – DC Motema Pembe (RD Congo) ; UD Songo (Mozambique) – Bidvest Wits (Afrique du Sud) ; Elect Sport (Tchad) – Djoliba (Mali) ; Green Eagles (Zambie) – HUSA (Maroc) ; Cano Sports (Guinée équatoriale) – Zanaco (Zambie) ; FOSA Juniors (Madagascar) – RS Berkane (Maroc) ; Côte d’or (Seychelles) – Al Masry (Egypte) ; ASC Kara (Togo) – Rangers (Nigeria) ; FC Nouadhibou (Mauritanie) – Triangle United (Zimbabwe) ; El Nasr (Libye) – Proline (Ouganda).

FIN/INFOSPLUSGABON/MPU/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon