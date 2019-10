Bon score du Togo dans le rapport Doing business 2020

26 Octobre 2019

Lomé, Togo, 26 octobre(Infosplusgabon) - Le Togo a obtenu un bon score dans le rapport Doing business 2020 de la banque mondiale, occupant la 97ème place sur 190 économies de pays étudiées dans le cadre de la facilité des affaires, a-t-on noté à Lomé.

Le pays, grâce aux réformes relatives à la création d’entreprises, l’accès au crédit, le transfert de propriétés, le raccordement à l’électricité et le permis de construire, quitte la 137ème place dans le rapport 2019 pour la 97ème place dans celui de 2020, publié le 24 octobre dernier, soit un bond de 40 places.

Avec cinq réformes de la réglementation des affaires, indique la Banque mondiale, « le Togo figure parmi les 10 économies au monde ayant le plus progressé en termes de facilité de faire des affaires, selon l’étude Doing Business 2020 ».

Coralie Gevers, directrice des bureaux de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Togo et de la Guinée, dans un communiqué de la Banque, loue les efforts du Togo dans cette progression et est formelle : « Maintenant, l’objectif est de maintenir cette dynamique de réforme».

Un conseil que semble bien capté Sandra Ablamba Johnson, coordinatrice de la Cellule climat des affaires au Togo. « Un plan d'action est mis en place et il y aura également un suivi rapproché pour voir si ce que nous disons est effectivement réalisé sur le terrain », a-t-elle déclaré à la presse.

« Nous continuerons à accompagner le Togo à concrétiser les grandes ambitions en matière d’amélioration de l’environnement des affaires, fixées par les autorités nationales qui permettront d’attirer encore plus d’investissements privés », a pour sa part déclaré Hawa Cissé Wagué, représentante résidente de la Banque mondiale au Togo.

Aussi, rassure-t-elle que « le Groupe de la Banque mondiale reste disponible pour supporter le programme national de réformes qui crée les fondements pour une croissance forte et inclusive », à travers, a-t-elle ajouté, « des conseils et des appuis financiers dans le cadre des opérations en cours et/ou à venir ».

Ce rapport, qui est à sa 17ème édition, a été lancé pour la première fois en 2002 par le Groupe de la Banque mondiale, par sa filiale la Société financière internationale (SFI).

Le rapport Doing Business, rappelle-t-on, analyse les petites et moyennes entreprises au niveau national et mesure la réglementation s'appliquant à celles-ci tout au long de leur cycle de vie.

Il mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 190 économies dans le monde.

FIN/INFOSPLUSGABON/MPU/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon