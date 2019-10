Mauritanie : Célébration des 25 ans du Groupe Azalai

26 Octobre 2019

Nouakchott, Mauritanie, 26 octobre (Infosplusgabon) - La chaine hôtelière « Azalai » a marqué le 25ème anniversaire de sa création par une série d’activités à Nouakchott, a-t-on constaté vendredi.

Au menu des festivités dans la capitale mauritanienne, dont l’organisation est étalée du 22 au 25 octobre, figurent « des actions sociales, une exposition vernissage, du Team Building, un dîner et une rencontre des responsables avec la presse vendredi».

Au cours de celle-ci, M. Franck Edja, responsable Marketing et Communication, a parlé de la célébration de cet anniversaire comme « un moment fort de partage entre tous les segments du Groupe et la Clientèle ».

Il a présenté la situation actuelle avec une présence au Mali (berceau du Groupe), en Côte d’Ivoire, au Bénin, Burkina Faso, Guinée Bissau, en Mauritanie et des projets très avancés pour le Sénégal, la Guinée et le Niger.

La chaîne hôtelière ouest-africaine dispose actuellement de plus 1100 chambres à travers les différents pays de la sous-région et offre plus de 4000 emplois directs et indirects.

Pour sa part, Hicham Naciri, directeur général « Azalai Marhaba Nouakchott" a rappelé que cet établissement a été créé en 2016 dans le cadre d’un partenariat avec la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM). Il compte actuellement 64 chambres, avec une extension prévue à 130 chambres à partir de 2020 et une quarantaine d’emplois dont le chiffre sera porté au triple grâce à l’extension.

Le Groupe « Azalai » a été créé en 1993 par Mossadeck Baily, un homme d’affaires malien.

