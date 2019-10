Gabon : Fin d’une mission d’évaluation du programme du FMI

04 Octobre 2019

LIBREVILLE, 4 octobre (Infosplusgabon) – Le président Ali Bobgo Ondimba a reçu au palais présidentiel de Libreville, une délégation du Fonds monétaire International (FMI) conduite par M. Boileau Yeyinou Loko, a-t-on appris vendredi de source officielle.

L’entretien avec le chef de l’Etat gabonais avait un lien avec la situation économique du Gabon et en particulier avec l’évaluation du programme qui lie le pays avec cette institution de Bretton Wood.

Face à la presse, M. Yeyinou Loko, chef de mission du FMI, s’est déclaré satisfait des réformes entreprises par le Gabon non sans souligner la volonté de la hiérarchie de l’institution à accompagner le Gabon dans son processus de développement.

Rappelons que le Gabon est engagé dans le cadre de son Plan de relance de l’économie (PRE) ans un plan de partenariat avec le FMI. Ce plan a permis de juguler la crise qui frappait l’économie gabonaise.

Pour respecter ses engagements face au FMI, le Gabon a énoncé des mesures pour maîtriser ses dépenses publiques et reformer en profondeur l’Etat avec notamment la mise à la retraite systématique des agents et contractuels ayant atteint l’âge limite, la suppression des doubles perceptions de rémunération par les agents publics, etc.

S’agissant du climat des affaires, dans son rapport, le FMI estime qu’ « il y a encore beaucoup d’efforts à réaliser dans ce domaine car les études réalisées pour le Gabon et d’autres pays montrent que les investisseurs accordent plus d’importance à la stabilité, à la qualité institutionnelle et à la disponibilité des intrants bruts ».

Comme lors de ses précédentes missions, le FMI suggère au Gabon d’améliorer les retombées du secteur non pétrolier, afin d’augmenter l’assiette fiscale.

