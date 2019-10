Le gouvernement gambien a affirmé qu’il avait trouvé des alternatives à la faillite de Thomas Cook

03 Octobre 2019

Banjul, Gambie, 3 octobre (Infosplusgabon) - Le gouvernement gambien a assuré qu’il travaillait avec des partenaires pour augmenter la fréquence des vols vers des destinations gambiennes, afin de réduire l’effondrement de Thomas Cook sur le marché du tourisme gambien.

Selon un communiqué, le ministère du Tourisme et de la Culture a convoqué une réunion d'urgence jeudi avec toutes les parties prenantes, y compris le Fonds monétaire international, l'Union européenne, la Banque mondiale et le ministère des Finances, afin de préparer une réponse stratégique.

Le communiqué a ajouté que la réunion avait mis sur pied une équipe d'intervention d'urgence qui a recommandé une stratégie pour atténuer immédiatement le choc sur le marché du travail et l'impact sur la situation économique globale de la Gambie.

Thomas Cook, le nom le plus ancien et l'un des plus populaires dans le domaine des voyages d'agrément, avec plus de 150 ans d'expérience, a organisé les voyages britanniques en Gambie pendant plus de deux décennies.

La Gambie reçoit chaque année, environ 30% de ses touristes du Royaume-Uni. La compagnie avait trouvé attractif et rentable d'exploiter cette destination.

Bien que la compagnie aérienne n’opère en Gambie que lors de la saison hivernale (6 mois), elle a contribué de manière significative à la résolution du problème de l’accès aérien et représente environ 45% des touristes visitant la destination pendant la saison touristique.

Le communiqué a indiqué que le président gambien, Adama Barrow, a reconnu les effets inquiétants de l’effondrement de Thomas Cook et a assuré aux Gambiens et à la majorité des vacanciers du pays que la situation était sous contrôle total et qu’il n’y avait pas lieu de s’alarmer.

