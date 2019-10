Des responsables soudanais et américains discutent du financement du terrorisme et du retrait de Khartoum de la liste noire

03 Octobre 2019

Khartoum, Soudan, 3 octobre (Infosplusgabon) - Le Soudan a fait savoir, récemment , qu'il était rassuré que les Etats-Unis étudient la manière de lever les sanctions imposées au Soudan pour avoir financé le terrorisme international.

L'agence de presse officielle soudanaise, SUNA, a déclaré que le Dr Abdalla Hamdouk, Premier ministre soudanais actuellement à New York pour les activités de l'Assemblée générale des Nations unies, s'est entretenu avec le responsable américain chargé de surveiller le financement du terrorisme entre autres activités liées au renseignement au sein du Trésor américain.

Le Dr Hamdouk a rencontré le sous-secrétaire américain au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, Sigal P. Mandelker, en marge de la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Les deux parties ont discuté de la coopération et de la coordination entre le bureau du sous-secrétaire d’Etat américain au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier et ses homologues soudanais.

L’agence a déclaré que la réunion avait réaffirmé le soutien des États-Unis au nouveau gouvernement de Khartoum dans les domaines de la restructuration, de la réforme du secteur bancaire soudanais, du renforcement des capacités et de la lutte contre le financement du terrorisme.

L'agence a déclaré que le responsable américain s'était entre-temps engagé à collaborer sérieusement et d'urgence avec les institutions américaines compétentes pour retirer le Soudan de la liste des organisations finançant le terrorisme.

