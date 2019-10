L'ambassadeur américain déplore le fossé entre les parties libyennes pour unir les institutions

03 Octobre 2019

Tripoli, Libye, 3 octobre (Infosplusgabon) - L'ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, a déploré "l'existence d'un grand fossé" entre les parties libyennes pour améliorer la transparence et l'efficacité des institutions de l'État libyen, soulignant "la volonté des États-Unis de fournir davantage de soutien technique et d'expertise pour résoudre les problèmes liés à la distribution de la richesse dans le pays".

Dans un communiqué publié, jeudi, par l'ambassade des États-Unis, M. Norland et le secrétaire général adjoint du Trésor, Eric Meyer, ont rencontré cette semaine de hauts responsables libyens, y compris les gouverneurs de la Banque centrale de Tripoli, Seddik Al-Kebir et à Beidha (Est), Ali Al-Habri, afin de "renforcer la coopération économique entre les États-Unis et la Libye et de promouvoir la reprise économique en Libye en faveur de tous les Libyens".

Rappelons que la Libye est en proie à l'insécurité depuis plusieurs années ayant favorisé la division des institutions avec deux gouvernements l'un à Tripoli reconnu par la communauté internationale et l'autre à Beidha nommé par le Parlement et allié au maréchal Khalifa Haftar, chef de l'Armée nationale libyenne.

Cette situation a donné des institutions étatiques en double avec deux Compagnies pétrolières (NOC) une à Tripoli et l'autre à Benghazi (Est), ainsi que d'autres comme la Banque centrale.

Le communiqué a indiqué que l'ambassadeur Norland et le sous-secrétaire adjoint au Trésor, Meyer, ont affirmé "tout au long de leurs consultations, l'appui des États-Unis à la poursuite des efforts de la Libye pour améliorer la transparence financière, améliorer la coordination entre les institutions de l'État et assurer une répartition juste et transparente des ressources du pays".

"En consultation avec nos partenaires libyens, les États-Unis se sont déclarés prêts à fournir davantage de soutien technique et d'expertise pour s'attaquer aux problèmes croissants entravant la répartition du budget et faire en sorte que tous les Libyens bénéficient des vastes ressources naturelles du pays", a déclaré l'ambassade américaine.

"Améliorer la transparence et l'efficacité des institutions étatiques libyennes est essentiel pour créer les conditions d'un cessez-le-feu durable et pour le retour à un processus politique global", a déclaré l'ambassadeur Richard Norland, soulignant que "bien qu'une vision commune ait commencé à se dessiner pour que les institutions politiques et économiques transparentes et indépendantes servent les intérêts de tout le peuple libyen, il y a toujours un grand fossé entre les parties sur la manière d'y parvenir".

