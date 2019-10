La France octroie un appui budgétaire de plus de 19 milliards de F CFA au Burkina Faso

03 Octobre 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 3 octobre (Infosplusgabon) - Le ministre burkinabè de l’Economie, des Finances et du Développement, Lassané Kaboré, et le directeur de l’Agence Française et Développement (AFD), M. Tanguy DenieuL, ont signé jeudi à Ouagadougou, un accord de financement de 19,68 milliards de F CFA sous forme de prêt en appui budgétaire, a-t-on appris dudit ministère.

La signature de la convention s’est déroulée en présence de Luc Hallade, ambassadeur de la République Française auprès du Burkina, indique un communiqué du ministère en charge de l’Economie.

Selon le ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, M. Lassané Kaboré, cet accord de financement avec l’AFD s’inscrit dans le cadre des appuis budgétaires et les ressources octroyées seront utilisées pour accompagner l’Etat burkinabè dans le financement du PNDES et du Programme d’urgence pour le Sahel (PUS).

Plusieurs objectifs sont visés à travers cet accord. Pour le directeur général de la Coopération, Ambroise Kafando, le budget de l’Etat a besoin d’espace au regard des nombreuses sollicitations des populations, notamment dans le cadre de la lutte contre l’insécurité.

Ces ressources vont donc permettre d’accroître la marge de manœuvre du budget de l’Etat pour trouver des solutions dans le cadre du Programme d’urgence pour le sahel mais aussi pour réaliser d’autres investissements dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES, souligne le communiqué.

FIN/INFOSPLUSGABON/MPU/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon