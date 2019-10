Le Burkina Faso et la Fondation Bill et Melinda Gates renforcent leurs relations

03 Octobre 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 3 octobre (Infosplusgabon) - Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a assisté ce jeudi à New York, à la signature d'un mémorandum d'entente entre le Burkina Faso et la Fondation Bill et Melinda Gates, a rapporté le service de communication de la Présidence du Faso.

"Cette signature vise à officialiser et baliser la coopération entre les deux partenaires, en vue d'optimiser leurs relations aux niveaux national et international", a souligné le communiqué.

Dans son mot introductif, selon la même source, le chef de l'État a salué l'engagement de la Fondation Bill et Melinda Gates aux côtés du Burkina Faso, pour son développement économique et social. Il a dit la ferme volonté du Burkina Faso à lutter contre le terrorisme.

La Fondation Bill et Melinda Gates envisage d'accompagner le Burkina Faso dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'eau et de l'agriculture.

