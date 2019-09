Faure Gnassingbé salue la mémoire de Jacques Chirac, un «fidèle ami du Togo»

30 Septembre 2019

Lomé, Togo, 30 septembre (Infosplusgabon) - Le chef de l’Etat togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, dans un Tweet ce jeudi, suite au décès du président français, Jacques Chirac, a salué la mémoire d’un «fidèle ami du Togo», a-t-on noté à Lomé.

Pour le président togolais, Chirac est un « humaniste, fidèle ami du Togo et de son peuple », soulignant qu’il est un « homme de conviction et de vision, il a toujours assuré son ouverture », saluant sa mémoire et présentant les condoléances du Togo et de son peuple à la famille éplorée, ainsi qu’à la nation française.

Très ami avec feu le président Eyadema Gnassingbé, père de l’actuel président togolais, il est très critiqué par l’opposition qui l’accuse d’avoir soutenu celui qui a dirigé le Togo d'une main de fer de 1967 jusqu’à son décès en 2005.

