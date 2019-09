Signature de conventions de coopération agricole entre la Tunisie, le Niger, le Burkina Faso et le Sénégal

27 Septembre 2019

Tunis, Tunisie, 27 septembre (Infosplusgabon) -Trois conventions de coopération ont été signées entre la Tunisie le Niger, le Burkina Faso et le Sénégal, en marge du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche (SIAMAP 2019) qui se tient actuellement à Tunis, a-t-on appris jeudi de source officielle tunisienne.

Destinées à concevoir une vision commune sur la coopération scientifique, technologique et économique bilatérale dans les domaines de l’agriculture et du développement rural, ces conventions visent à renforcer la recherche et la formation agricole ainsi que la gestion des ressources hydriques d’irrigation et les ressources naturelles, outre la transformation et la valorisation des produits agricoles, précise-t-on de même source.

Elles ont également pour objectifs de renforcer la production et la santé alimentaires et la promotion de l’agriculture biologique.

La signature de ces accords a eu lieu lors d’une séance de travail tenue par le ministre tunisien de l’Agriculture, Samir Taieb, avec plusieurs ministres, secrétaires d’Etats, ambassadeurs de pays africains participant au SIAMAP 2019.

Selon la même source, la réunion a permis de débattre des moyens à mobiliser afin de développer les échanges commerciaux des produits agricoles et alimentaires entre la Tunisie, le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal, l’Algérie, la Libye et le Congo.

De son côté, Taieb a souligné que la Tunisie veille à impulser les relations commerciales avec les pays africains, notant que les échanges commerciaux agricoles de la Tunisie avec l’Afrique ont enregistré un bond quantitatif ces dernières années. En 2018, ils représentaient 29% de l’ensemble de ses exportations, contre 15% en 1996.

