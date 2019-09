Six personnes trouvent la mort dans l'explosion d'un camion-citerne rempli de carburant dans un quartier de Bamako

25 Septembre 2019

Bamako, Mali, 25 septembre (Infosplusgabon) - Six (6) personnes ont trouvé la mort et 46 autres ont été blessées grièvement, suite à l'explosion d'un camion-citerne d'une capacité de 15.000 litres, suivie d'un incendie, mardi après-midi, dans le quartier de Badalabougou, en plein cœur de Bamako, a-t-on appris de source officielle.

Trois véhicules et plusieurs motos garés sur la chaussée ont été calcinés par l'incendie qui s'est propagée sur une bonne distance, près de la Station Shell, non loin de l’hôtel "Colibris", à Sogoniko, en commune V de Bamako, sur l’avenue de l’OUA.

Arrivé sur les lieux du sinistre, les sapeurs-pompiers ont eu plus de deux tours d’horloge pour maitriser le feu qui a entièrement brûlé trois véhicules dont un pick-up, un minibus et plus d’une trentaine de motos.

"Dès l’annonce de l’accident, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité urbaine se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts", signale un communiqué du gouvernement malien qui ajoute que les blessés ont été transportés au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) du Gabriel Touré de Bamako, pour les soins.

"Le gouvernement présente ses condoléances les plus émues aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés" tout en félicitant les éléments de la Protection civile pour leur promptitude et leur professionnalisme lors des opérations de secours.

Toutefois, poursuit le communiqué, le gouvernement malien assure que des investigations sont en cours pour comprendre les circonstances exactes de l’accident et situer les responsabilités.

Selon des témoins, le camion-citerne rempli de carburant, qui quittait le carrefour du quartier de Magnambougou, en commune VI pour le carrefour dénommé "EOSY", en commune V de Bamako, s’est renversé sur un usager et a pris feu, quelques minutes après.

Une information confirmée par le commissaire principal du commissariat de Badalabougou, Idrissa Sangaré, qui indique que le camion-citerne, dans sa course, s’est renversé sur le côté après que le chauffeur a perdu le contrôle, suite à un défaut de freinage, avant de prendre feu.

"Les autres usagers et les mécaniciens, qui étaient à proximité du lieu de l’accident, ont convergé vers le véhicule pour assister la personne qui était sous le poids du véhicule, C’est alors que le véhicule a explosé", a expliqué le commissaire Sangaré, avant d’ajouter que le chauffeur du véhicule en cause reste encore introuvable.

