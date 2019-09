L'Union européenne réaffirme son soutien à l'action de Ghassan Salamé en Libye

25 Septembre 2019

Tripoli, Libye, 25 septembre (Infosplusgabon) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européennes (UE) ont réaffirmé mercredi à New York, leur soutien aux efforts du Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, pour la reprise du processus politique dans le pays, au moment où se multiplient les rencontres en prélude de la Conférence internationale sur la Libye prévue en automne en Allemagne.

L'Envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a effectué, sur invitation des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, un exposé sur la situation en Libye, a indiqué dans un tweet publié mercredi par la Mission d'appui des Nations unies (UNSMIL), soulignant que l'UE "a exprimé son soutien aux travaux du Représentant spécial Ghassan Salamé".

"Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont rencontrés pour discuter de la crise libyenne en marge de l'Assemblée générale des Nations unies", a précisé l'UNSMIL sur son compte Twitter.

On rappelle que la Représentante de la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, Federica Mogherini, a souligné lors d'une rencontre lundi avec Ghassan Salamé, l'importance qu'accorde l'UE au dossier de la Libye et son intention d'appuyer ses efforts pour la reprise du processus politique en vue d'une solution à la crise libyenne.

Une autre réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères co-présidée par les chefs de la diplomatie de la France et de l'Italie respectivement Jean-Yves Le Drian et Luigi Di Maio est prévue demain jeudi à New-York destinée à préparer la Conférence internationale sur la Libye en Allemagne.

Aux côtés de l'Italie et de la France, la rencontre regroupera aussi l'Allemagne, les pays membres du Conseil de sécurité, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, la Russie, la Chine ainsi que des organisations régionales, l'Union africaine et la Ligue arabe.

Soutenue par les pays du G7, cette Conférence internationale qui représente l'un des points du plan de sortie de crise de M. Salamé sera axée sur l'arrêt du flux des armes sur la Libye en tentant de raffermir l'embargo imposé en 2011 sur la Libye, la conclusion d'un cessez-le-feu permanent de manière à favoriser la reprise du processus politique en Libye et éventuellement la signature d'un accord entre protagonistes libyens au terme d'une deuxième Conférence au niveau local.

Cette Conférence internationale doit assurer un engagement des pays de la communauté internationale à faire le suivi de l'accord libyo-libyen pour sa mise en œuvre.

Sur le terrain militaire les affrontements armés qui se déroulent depuis le 4 avril dernier près de Tripoli se poursuivent toujours malgré une accalmie relative mardi et mercredi après une escalade lors de la semaine écoulée.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLM/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon