Un militaire tué et deux assaillants abattus dans le Centre-nord du Burkina Faso

25 Septembre 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 25 septembre (Infosplusgabon) - Un militaire burkinabé a été tué et deux assaillants abattus mardi soir quand une patrouille des forces armées nationales est tombée dans une embuscade vers Loada, à une dizaine de kilomètres de Dablo dans le Centre-Nord, a-t-on appris mercredi, de source sécuritaire.

La riposte a permis également de récupérer deux motos appartenant aux assaillants souligne la même source qui précise que des renforts sont arrivés sur le terrain.

Le Burkina Faso est confronté depuis plus de trois ans à une recrudescence des attaques terroristes qui ont fait à ce jour plus de 500 morts et 280 000 déplacés internes en proie à une crise humanitaire.

