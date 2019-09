La course à la couverture universelle sur la "ligne de départ", avec un nouvel élan, selon l'OMS

25 Septembre 2019

New York, Etats-Unis, 25 septembre (Infosplusgabon) - La course à la couverture universelle en matière de santé peut désormais commencer, conformément à l'engagement historique d'améliorer la santé dans le monde, considéré comme l'accord de santé international le plus complet de l'histoire, a déclaré mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le document servirait de "nouvelle étape dans notre cheminement vers un monde plus sain, plus sûr et plus juste", a déclaré lundi Tedros Adhammom Ghebryesus, Directeur gégéral de l'OMS.

"Les dirigeants mondiaux se sont unis autour d'une vision commune du monde que nous voulons", a-t-il déclaré, selon un communiqué de l'ONU.

"Aujourd'hui, la communauté internationale de la santé fait la même chose", présentant le Plan d'action global de l'OMS pour la santé.

S'adressant aux champions de la santé à la salle du Conseil de tutelle des Nations unies à New York, M. Ghebryesus a déclaré que "l'engagement historique" servirait de plate-forme pour aider les pays à se remettre sur la bonne voie en matière d'objectifs de développement durable (ODD) liés à la santé. Un débat aura lieu dans les deux prochains jours lors du sommet de haut niveau de l'ONU sur le plan directeur.

Selon le communiqué, l'engagement, coordonné par l'OMS, a uni les travaux de 12 organisations de santé et a servi de cadre pour que le monde puisse accélérer les actions en vue de la réalisation de la couverture maladie universelle.

"Notre vision commune est de produire un impact mesurable dans la vie des personnes que nous servons et notre engagement commun est d’aligner, d’accélérer, de rendre des comptes et de s’engager…", a-t-il déclaré en soulignant les piliers de la mise en œuvre du plan.

Les organisations partenaires, notamment ONU Femmes, ONU SIDA et le Groupe de la Banque mondiale, ont convenu d'élaborer des approches communes et une action coordonnée au moyen de trois stratégies clés: aligner, accélérer, rendre des comptes.

Selon la déclaration, avec près de 50 cibles liées à la santé réparties dans 14 ODD, les organisations ont présenté ces jalons comme référence pour déterminer la position du monde en matière de santé humaine à l’horizon 2023, qui servirait de bilan à mi-parcours, vers 2030.

Selon le communiqué, la première phase de ce plan a été lancée en octobre dernier à Berlin, à la suite des demandes de la chancelière allemande Angela Merkel, du président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo du Ghana et du Premier ministre norvégien Erna Solberg, de prendre des mesures concrètes en santé, soutenu par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Avec le lancement du plan marquant la deuxième étape et la mise en œuvre complète à venir, M. Ghebreysus a souligné qu’aujourd’hui "ce n’est pas la ligne d’arrivée, c’est la ligne de départ pour approfondir notre engagement avec les pays et les uns avec les autres".

"Nous avons tous des mandats et des forces uniques", a-t-il déclaré, s'adressant aux organisations partenaires, ajoutant: "Il s'agit d'une initiative historique pour mettre à profit nos forces".

