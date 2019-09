Les découvertes faites au Botswana dans le domaine de l'exploration minérale s'étendent aux matières premières des énergies renouvelables

25 Septembre 2019

Gaborone, Botswana, 25 septembre (Infosplusgabon) - Le secteur minier du Botswana a, une fois de plus, élargi son champ de découvertes annuelles en matière d'exploration minérale avec l'énergie renouvelable et la fabrication de batteries de voitures électriques comme le "nouvel arrivant au monde" et très en demande.

Selon Nigel Forrest, directeur général de la société minière australienne, Mount Burgess Mining, sa société a exploré et découvert des gisements de zinc, plomb, argent, germanium et vanadium dans le nord-ouest du Botswana.

Le projet Kihabe - Nxuuu Zinc/Lead/Silver/Silver/Germanium and Vanadium est situé dans l'Ouest du Ngamiland, au Botswana, à la frontière avec la Namibie, à environ 700 km au nord-ouest de la capitale, Gaborone.

"Nous avons trouvé des gisements de zinc, plomb, argent, germanium et vanadium à Nxuuu et à Kihabe dans le nord-ouest du Botswana. La minéralisation est actuellement connue pour ne s'étendre que jusqu'à une profondeur de 64 mètres et est enfouie dans un bassin Quartz Wacke totalement oxydé. Il s'agit de zones importantes de minéralisation de vanadium à l'extérieur de celles de Zn, Pb et Ag identifiées lors des forages de 2017 ", a indiqué M. Forrest.

Selon M. Forrest, cette découverte représente un pas en avant dans l'avenir de l'élimination des émissions de carbone, car ces minéraux sont très en demande dans la fabrication des futures batteries des véhicules électriques qui élimineront les émissions de carbone.

Il y a des besoins en batteries dans d'autres projets d'énergie renouvelable à grande échelle comme les projets de production d'énergie solaire ou éolienne qui ont été planifiés à l'échelle mondiale.

Les réseaux emmagasineront, grâce à des batteries, l'énergie renouvelable prévue et l'énergie supplémentaire nécessaire pour remplacer l'essence et le diesel.

Selon lui, l'option de stockage de l'énergie sur le réseau pour les besoins futurs en énergie est l'utilisation de batteries Vanadium Redox Flow (VRF) fabriquées à partir d'oxyde de pent vanadium qui sont capables de stocker des gigawatts d'énergie pendant de longues périodes avec de faibles pertes de puissance.

Les batteries auraient une longue durée de vie et se détérioreraient peu lorsqu'elles sont soumises à des variations importantes de la capacité de stockage de puissance élevée/faible. Les réseaux qui construisent et planifient actuellement des batteries VRF, dont la Chine qui construit des batteries VRF de 200 MW/800 MWh à Dalian. Un projet de 1 000 MW de batteries VRF est prévu en Utah, aux États-Unis d'Amérique, pour alimenter 150 000 foyers par an. L'Allemagne va construire une batterie Vanadium Redox flow Battery pour alimenter Berlin et l'Arabie Saoudite, en collaboration avec SCHMID (Allemagne), qui va construire des batteries VRF pour stocker 57,5 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2030.

"Les tests minéralogiques effectués sur des échantillons de vanadium ont conclu que l'Oxyde Vanadate hôte est la Descloizite. Dans la Descloizite, le vanadium (V) est hébergé dans du pentoxyde de vanadium (V2O5). V2O5 est 1,785 fois le volume de V. V2O5 est un produit commercialisable. Les essais métallurgiques ont été effectués par ALS Laboratories, explique Nigel Forrest.

Selon lui, les essais métallurgiques effectués sur des échantillons de pentaoxyde de vanadium et au Canada ont conclu que la méthode de flottation directe utilisant l'hydroxamate comme collecteur permet de récupérer 80,4% du V2O5 comme un produit commercialisable. Il s'agit d'un procédé de récupération respectueux de l'environnement puisque le V205 est en Descloizite qui ne nécessite ni fusion à 1 000 degrés Celsius, ni grillage au sel de potassium.

"Avec plus de 80,4% de récupération de V2O5, un produit commercialisable, et de zones minéralisées en V2O5 dans le gisement de Nxuuu, les zones minéralisées en Zn, Pb, Ag, Ge et V récupérables dans leur ensemble auront une dimension significative.

L'évaluation de 24 trous forés dans le gisement Nxuuu montre qu'en moyenne, les intersections minéralisées récupérables représentent 57,53% de la longueur des trous de forage à la fin de la minéralisation. Les intersections stériles ou non récupérables représentent 42,47% de la longueur des trous de forage jusqu'à la fin de la minéralisation", indique le directeur général de la société Mount Burgess Mining.

Il indique que des travaux d'essais métallurgiques ont été effectués pour séparer le quartz Wacke stérile du quartz wacke minéralisé. Une séparation ultra fine et dense a été appliquée pour déterminer si du quartz Wacke stérile (la roche hôte de la minéralisation du gisement de Nxuuu) pouvait être séparé du quartz Wacke minéralisé comme étape de pré-concentration après le concassage primaire mais avant l'usinage.

M. Forrest indique que la conclusion a été tirée après l'utilisation d'un séparateur de liquides lourds avec un SG de 2,6 (le SG du quartz Wacke non oxydé), plus de 88% des récupérations de Pb et V ont été séparées avec succès en puits. Le Zn, l'Ag et le Ge ont montré une faible réponse à la séparation à une SG de 2,6 parce que l'hôte Quartz Wacke est totalement oxydé ; sa densité est susceptible d'être affectée par la porosité, nécessitant ainsi un séparateur de liquide lourd avec une SG inférieure à 2,6.

"Une séparation réussie de Quartz Wacke stérile et de Quartz Wacke minéralisé avant le broyage réduira la taille de l'usine et les tonnages à broyer. Cela réduira les besoins en électricité et les coûts globaux d'investissement et de traitement. Les travaux d'essai sont actuellement en cours et Mount Burges Mining effectue actuellement des travaux d'essai plus légers (essais de tri du minerai) en balayant des échantillons à l'aide d'un trieur à capteur fin combiné, d'une caméra laser 3D couleur et d'un capteur de transmission des rayons X ", explique M. Forrest.

Selon le directeur général de Mount Burgess Mining, il s'agit d'un nouveau travail d'essai visant à séparer le quartz Wacke minéralisé du quartz Wacke stérile avant le broyage afin de réduire les besoins en énergie, ainsi que les coûts en capital et de traitement.

La maximisation de l'enrichissement au Botswana est un travail de test réussi mené à ce jour sur les gisements de Nxuuu qui a montré que 93% du Zn métal peut être récupéré sur site par extraction par solvant et par électro-gainage. Plus de 80,4% du V2O5 peut être récupéré sur place comme produit commercialisable par flottation en utilisant l'hydroxamate comme collecteur.

Il est allégué que d'autres travaux d'essai seront effectués en conjonction avec les matériaux chimiques au département métallurgique de l'Université internationale des sciences et de la technologie du Botswana, Mount Burgess Mining, qui se chargera des tests.

Il a déclaré que des travaux d'essai minéralogique doivent être effectués pour déterminer le minéral hôte du germanium. Plusieurs intersections de 5 à 11 ppm Ge se trouvent aux gisements de Kihabe et de Nxuuu. Les essais métallurgiques sont effectués en utilisant une flottation par gravité et par oxyde optimisée avec Hydroxamate et/ou d'autres collecteurs de flottation d'oxyde appropriés.

"Flottation avec ajout de NaHS ou de Na2S, par exemple, sulfuration à potentiel contrôlé pour produire un concentré enrichi de Zn, Pb, Ag, Ge et V2O5. Ceci peut ensuite être suivi de la dissolution du concentré de flottation optimisé dans l'acide méthane sulfonique pour solubiliser tous les métaux. L'extraction sélective par solvant pour chaque métal individuel doit déterminer s'il est possible de les récupérer séparément grâce à la technique Electro-gainage ", explique N Forrest.

Des tests métallurgiques indépendants effectués par AMMTEC Laboratories sur la zone d'oxyde de Kihabe ont confirmé que 96,9% du zinc est récupéré en 24 heures par lixiviation acide en cuve à 40 degrés Celsius. Le Zn métal peut être récupéré sur place par extraction par solvant et par électro-extraction (SX/EW). 91,9% du plomb est récupéré par flottation et concentration, ce qui donne un concentré de Pb à 55%.

La Société est d'avis que tous les éléments inclus dans les calculs des teneurs en Zn récupérable pour les gisements Nxuuu et Kihabe ont un potentiel raisonnable d'être récupérés et vendus.

