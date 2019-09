Zones économiques spéciales : le nouveau centre économique du Botswana

25 Septembre 2019

Gaborone, Botswana, 25 septembre (Infosplusgabon) - Le Botswana a réservé des lieux privilégiés pour favoriser le développement du pays et la transformation économique, les zones économiques spéciales (ZES), qui constituent un levier essentiel pour soutenir l'industrialisation.

Les ZES du Botswana, qui sont l’arme secrète du pays pour la croissance économique, sont également "des zones géographiques situées à l’intérieur des frontières nationales d’un pays où les règles commerciales sont différentes de celles prévalant sur le territoire national".

Les zones économiques spéciales du pays sont étroitement liées à la VISION 2036 du Botswana, au Plan de développement national 11 (NDP11), au Plan spatial national (NSP) et aux stratégies économiques de district (District Economic Strategies, DES).

Selon la Banque mondiale, ces zones spéciales essentielles avec l'objectif de créer un "environnement des affaires qui se veut plus libéral d'un point de vue politique et plus efficace d'un point de vue administratif que celui du territoire national" (le gouvernement crée lui-même ses propres règles d'exemption) créent l'espoir pour la croissance économique et la diversification économique du pays.

Même si l’exploitation des diamants et des mines demeure le moteur et la colonne vertébrale de la croissance économique malgré les appels lancés et la quête de diversification économique du Botswana, la valorisation des ressources minérales a été identifiée comme un élément essentiel de l’éventuel rôle des ZES dans la transformation économique. De nombreux autres bâtiments industriels, y compris The Diamond Hub, ont des terrains spécialement réservés à proximité de l'aéroport Sir Seretse Khama pour un accès facile au transport aérien.

"Compte tenu de l'ampleur de l'opération, la SEZA concentrera ses efforts immédiats sur le développement de quatre zones prioritaires, à savoir l'aéroport international Sir Seretse Khama (SSKIA), Fairgrounds et les fermes de Lobatse, Pandamatenga. Chacune de ces zones passe actuellement de la faisabilité de haut niveau à la planification globale et à la conception détaillée", a déclaré Joel Ramaphoi, directeur de l'attraction et du suivi des investisseurs de la SEZA.

Selon la planification moderne, il est précisé que les ZES se présentent sous différentes formes et tailles. Certaines n'offrent rien de plus que l'entreposage en franchise de marchandises en transit, tandis que d'autres pourraient constituer un régime de gouvernance alternatif pour toute une région métropolitaine.

"Bien que n'étant pas des zones économiques spéciales (ZES) au sens moderne, les zones régies par des règles spéciales existent presque aussi longtemps que le gouvernement lui-même. Les ancêtres des ZES modernes remontent à 166 avant notre ère, lorsque les autorités romaines accordèrent au port de Delos, île proche de la Grèce un accès libre (Bell, 2017) une exemption de taxes habituelles pour stimuler le commerce local. Les premiers types de ZES sont ensuite apparus parmi de nombreux avant-postes coloniaux européens, formés en tant que sous-gouvernements quasi souverains bénéficiant de privilèges commerciaux uniques, tels que Macao en 1557 et Hong Kong en 1842", a déclaré Joel Ramaphoi.

Il a indiqué que cela n’est pas nouveau, bien que nouveau au Botswana, plus de 80 ports sous-traités ont été établis dans toute la Chine à partir du milieu des années 1800. Les États-Unis ont créé la zone franche en 1934, avec des exemptions sur les taxes et droits d’exercice fédéraux, et ont redynamisé l’économie américaine en 1948, lorsque l’opération Bootstrap a transformé Porto Rico en zone franche, commerce et production pour les entreprises américaines. En dépit de ce précédent, la plupart des commentateurs datent du mouvement des ZES modernes depuis la zone franche industrielle établie à Shannon, en Irlande, en 1959 (--- marque de la nouvelle vague d'innovations similaires). La Chine s'est montrée particulièrement prolifique, passant de zéro dans les juridictions spéciales en 1980 à au moins 295 aujourd'hui.

Surmontant les contraintes liées aux infrastructures et aux terrains aménagés qui entravent les investissements dans l'économie nationale, par exemple en fournissant aux investisseurs des baux à long terme, des bâtiments d'usine préfabriqués et des services publics fiables (électricité, eau, télécommunications, etc.). Les ZES visent également à offrir aux investisseurs et aux utilisateurs un environnement simple et complet dans lequel faire des affaires, par exemple en réduisant les formalités administratives pour de nombreux gouvernements.

Le Botswana a mis en place un guichet unique [(art.4 (2) (c), loi sur les zones économiques spéciales (ZES) de 2015)], ce qui témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur d'une solution efficace pour rationaliser les processus fastidieux et compliqués de conformité des entreprises, tels que les procédures requises pour enregistrer une entreprise, obtenir des licences, des visas, des permis de travail, un accès à des services essentiels, etc. par le biais de guichets uniques (pas un guichet supplémentaire).

On indique que la SEZA est un point de contact unique pour offrir des solutions d'investissement. Ceci est supposé une nécessité de transformer le pays d'une économie basée sur les ressources en une économie basée sur la connaissance, créant une durabilité au-delà de la phase d'exploitation minière pour les générations futures.

Avec les problèmes actuels du climat d'investissement, les zones économiques spéciales (ZES) constituent une nouvelle offre compétitive pour les investisseurs dans la valorisation des ressources minérales.

Le Botswana est la source des pierres les plus précieuses au monde, mais les diamants sont principalement traités dans des pays étrangers, notamment la Belgique, le Royaume-Uni, la Russie, Israël, Dubaï et l’Inde. Une grande partie du polissage des diamants du pays est délocalisée, en grande partie à partir du principal centre de vente et de commerce d’Anvers. Certains des pays où le polissage est effectué n’ont jamais produit un seul diamant.

On dit que le pays est le mieux placé pour construire un centre commercial international et pour tailler et polir les diamants, une quantité viable de diamants doit rester dans le pays et les producteurs doivent avoir un retour sur investissement pour soutenir la transformation.

