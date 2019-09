ONU : le président burkinabè appelle à la solidarité bilatérale et internationale afin de doter la Force Conjointe du G5 Sahel d’équipements

25 Septembre 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 25 septembre (Infosplusgabon) - Le Président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, a appelé mardi soir à New York la communauté internationale, à la solidarité bilatérale et internationale afin de doter la Force Conjointe du G5 Sahel d’équipements dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a-t-on appris de source officielle à Ouagadougou.

"Je renouvelle mon appel à la solidarité bilatérale et internationale afin de doter la Force Conjointe du G5 Sahel d’équipements et des ressources financières prévisibles et pérennes indispensables à son bon fonctionnement afin de favoriser la réalisation de nos programmes de développement nationaux et régionaux à travers le Programme d'Investissements Prioritaires", a déclaré M. Kaboré dans un discours prononcé devant la 74è Assemblée générale de l’ONU.

M. Kaboré, par ailleurs président en exercice du G5 Sahel, a souligné que la situation sécuritaire dans l’espace du G5 Sahel demeure toujours préoccupante avant de rappeler à la communauté internationale l'importance de soutenir les pays du G5 Sahel dans leur lutte déterminée contre le terrorisme et pour le développement.

"En effet, les actions des groupes armés terroristes sont en expansion géographique aussi bien à l’intérieur de nos pays qu’à l'extérieur de l'espace du G5 Sahel, preuve suffisante qui illustre à souhait qu'il faut prendre des initiatives et des mesures urgentes", a-t-il indiqué.

Il s’est félicité de ce que le plaidoyer du G5 Sahel, bien soutenu par le Secrétaire Général devant le Conseil de Sécurité, ait trouvé un écho favorable à travers l'adoption de la Résolution 2480 sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA.

Pour lui, par cette résolution, la MINUSMA apportera un soutien à tous les bataillons opérant dans le cadre de la Force Conjointe du G5 Sahel sous la condition que cette dernière ou d'autres partenaires prennent la responsabilité de l'acheminement de l'aide dans les zones d'opérations au-delà du territoire malien.

Il a rappelé que lors du Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le terrorisme à Ouagadougou, les chefs d’Etat ont fait le constat du caractère inopérant de la MINUSMA à faire face à la menace terroriste au Mali en raison des limites du mandat qui lui a été confié par le Conseil de Sécurité.

"Il apparait inconcevable qu’avec 12 mille hommes et des moyens substantiels, cette force ne puisse pas contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme dans ce pays", a-t-il dit.

Il a lancé un appel pour un "mandat plus robuste et plus offensif" en faveur de la MINUSMA. "Un tel mandat devrait permettre de sécuriser et de stabiliser davantage le Mali et partant tous les autres pays du G5 Sahel".

" De même, nous appelons le Conseil de sécurité à accorder un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies à la force conjointe du G5 Sahel afin de lui assurer des ressources permanentes", a soutenu le président Kaboré.

Il a indiqué qu’avec l’Allemagne et la France, "nous avons proposé lors du sommet de Biarritz des pays du G7, la mise en place d’un Partenariat International en faveur de la stabilité et de la sécurité au Sahel, qui intègre les questions de lutte contre le terrorisme et le développement".

