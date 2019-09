Le Zimbabwe engage une troisième entreprise américaine pour améliorer ses relations bilatérales avec les États-Unis

25 Septembre 2019

New York, États-Unis, 25 septembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement du Zimbabwe a engagé sa troisième société américaine de relations publiques, Mercury Public Affairs (MPA), par l'intermédiaire de sa filiale britannique, pour améliorer ses relations bilatérales avec le gouvernement américain.

Comme les deux sociétés précédentes, MPA est engagée par le gouvernement du Zimbabwe par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, cette année, après Avenue Strategies Global LLC en juin et Ballard Partners en mars.

Pour Avenue Strategies, le gouvernement du Zimbabwe versera, au total, 1,08 million de dollars américains et 1,5 million de dollars américains à Ballard Partners. Cependant, dans l'inscription de l'accord entre la MPA et le Zimbabwe dans le bureau du US Foreign Agents Registration Act (FARA) de 1938, aucun montant n'était mentionné.

Ceci malgré une disposition du FARA exigeant que les termes complets de tout accord entre un gouvernement américain et un gouvernement étranger soient répertoriés.

Dans un document séparé, listé avec l'enregistrement original auprès du bureau du FARA, MPA a déclaré que le Président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa était déterminé à répondre à la loi de 2018 portant amendement de la loi sur la démocratie et le redressement économique au Zimbabwe qui imposait des sanctions.

"Le Président Mnangagwa a déclaré que son administration est engagée dans des pourparlers en cours avec l'administration Trump et que les relations entre les deux parties sont les meilleures qu'elles aient eues depuis 20 ans.

"Dans un entretien accordé à M. Bloomberg, il a réaffirmé son engagement à collaborer avec la communauté internationale et à faciliter la croissance économique et les investissements au Zimbabwe.

"Le Zimbabwe est impatient de poursuivre ses réformes constitutionnelles, législatives et réglementaires, pour s'épanouir à nouveau. Le président Mnangagwa est enthousiasmé par les possibilités offertes par le changement de direction et attend avec impatience les pourparlers sur les nouvelles opportunités d'investissement dans le pays et la poursuite du programme complet de réformes ", a déclaré MPA.

Il est paradoxal de constater que la date à laquelle MPA et le gouvernement du Zimbabwe ont conclu un contrat, également une exigence du FARA, a également été omise dans la liste du FARA.

En ce moment, les États-Unis ont désigné 141 entités et individus sous sanctions, dont Mnangagwa et plusieurs entreprises publiques.

Le Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act de 2018 ou ZIDERA Act est un amendement à une loi adoptée en 2001 à la suite d'une politique de réforme agraire forcée par ce pays d'Afrique australe.

En raison de l'augmentation des violations des droits de l'homme et des abus en matière de gouvernance, les États-Unis ont continué à étendre ZIDERA chaque année. En mars, le président américain, Donald Trump, a étendu les sanctions contre le Zimbabwe, ce qui a été suivi de l'embauche de Ballard Partners.

"En plus des sanctions, le Congrès a adopté en 2019 une disposition dans le projet de loi de finances qui charge le secrétaire du Trésor de demander aux directeurs exécutifs des institutions financières internationales de voter contre toute extension de prêts ou de subventions au gouvernement du Zimbabwe, sauf pour satisfaire des besoins humains fondamentaux ou pour promouvoir la démocratie, a déclaré MPA.

"En outre, la loi (ZIDERA) empêche le gouvernement fédéral d'allouer des fonds pour aider le gouvernement zimbabwéen, sauf dans les domaines de la santé et de l'éducation, à moins que le Secrétaire d'État ne l'approuve après un examen visant à garantir que le Zimbabwe applique des politiques fiscales transparentes.

L'embauche de la troisième société américaine intervient quelques jours après la disparition du président de la Zimbabwe Hospital Doctors Association, Peter Magombeyi, qui a été retrouvé.

Pendant sa disparition, toute la fraternité médicale zimbabwéenne a baissé les bras et est descendue dans la rue pour demander la libération de Magombeyi, ce qui les a amenés à adresser une pétition au Parlement du Zimbabwe. C'était après qu'ils ont été bloqués pour pétitionner Mnangagwa.

Depuis janvier jusqu'à ce jour, il y a eu une augmentation de plus de 50 enlèvements dont la plupart des victimes ont retrouvées, mais gravement torturés.



