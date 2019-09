Liste des joueurs mauritaniens retenus pour le tournoi de l'UFOA

25 Septembre 2019

Nouakchott, Mauritanie, 25 septembre (Infosplusgabon) - L’entraîneur de l’équipe nationale de football de Mauritanie « Les MOURABITOUNES » version locale, Mustapha Sall, a publié la liste des 21 joueurs convoqués en perspective du tournoi de l’Union Ouest Africaine de Football (UFOA) des Nations 2019, prévu à partir du 28 septembre à Thiès (Sénégal).

Gardiens de but : Namory Diaw (FC Tevragh-Zeina), Babacar Diop (AS Police) et M’Bakhé N’Diaye (Nouakchott King’s).

Défenseurs : Sidi Mohamed Bilal (FC Tevragh-Zeina), Nouh Mohamed El Abd (FC Tevragh-Zeina), Démine Saleck (AS Garde), Sid’Ahmed Rachid (ASAC Concorde), Mansour Ahmed Minehoune (Etoile Nouakchott).

Milieux de terrain : Mohamed Taghiyoullah Denne (FC Tevragh-Zeina), Mohsine Bodda (FC Tevragh-Zeina), Mohamed Khay Lejouad (Nouakchott King’s), Djiby Diop (ASAC Concorde), Mamadou Koulibaly (FC Tevragh-Zeina), Mohamed Soueidi (FC Tevragh-Zeina).

Attaquants : Ahmed Salem El Velany (AS Garde), Mohamed M’Bareck Mohamed (ASAC Concorde), Saidou Barry (ASAC Concorde), Fody Traoré (ASAC Concorde) et Mohamed Nouh Boilil(AS Police).

