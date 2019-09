La Haute Cour du Zimbabwe autorise le déplacement du Dr Magombeyi en Afrique du Sud pour des soins

25 Septembre 2019

Harare, Zimbabwe, 25 septembre (Infosplusgabon) - La juge de la Haute Cour, le Juge Happias Zhou, a permis mardi, au Dr Peter Magombeyi, le médecin récemment enlevé, de quitter le Zimbabwe pour recevoir des soins médicaux en Afrique du Sud.

La ZRP avait déployé des agents pour l'empêcher de sortir du territoire. Depuis lundi, Magombeyi est détenu dans une clinique où il est soigné après son enlèvement.

Les tortures et les injections qu'il a reçues lors de son prétendu enlèvement qui auraient poussé la fraternité médicale du Zimbabwe à manifester.

"La ZRP a empêché, le lundi 23 septembre 2019, le Dr Magombeyi, de se rendre en Afrique du Sud pour accéder à des services de soins de santé urgents qui ne sont pas disponibles au Zimbabwe après avoir déployé des agents de la force publique pour surveiller l'entrée dans une clinique locale, où le Dr Magombeyi est détenu", a déclaré Zimbabwe Lawyers for Human Rights.

"Cela était contraire à la recommandation de ses médecins, qui ont noté qu'il avait subi des préjudices physiques et des traumatismes psychologiques qui justifiaient que l'on procède sur lui à une imagerie cérébrale fonctionnelle et une évaluation toxicologique supplémentaire, qui ne peuvent être obtenues au Zimbabwe".

Le juge Zhou a fait droit à une demande déposée par le père de Magombeyi, Kingstone Magombeyi, qui, dans sa requête, a protesté contre les actions de la ZRP et a soutenu que la police n'avait pas compétence.

Magombeyi senior a fait valoir que son fils avait été victime d'enlèvement et de disparition forcée, qu'il n'avait pas été placé en état d'arrestation et qu'il n'avait pas encore été accusé d'avoir commis un quelconque délit et qu'il était détenu.

Ainsi, dans sa décision, le juge Zhou a ordonné que Magombeyi junior ne soit pas empêché de quitter le Zimbabwe afin d'accéder aux services médicaux en Afrique du Sud.

Dans sa requête, le père de Magombeyi a cité comme intimés l'officier responsable du Département des enquêtes criminelles (Section de l'ordre public) au commissariat central de police de Harare, identifié uniquement comme Chibaya, le commissaire général Godwin Matanga et le ministre des Affaires intérieures et du Patrimoine culturel Cain Mathema.

Magombeyi a disparu pendant quatre jours avant d'être retrouvé à l'extérieur d'Harare.

