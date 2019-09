Afrique du Sud : Malema sous le feu des critiques pour un tweet raciste

25 Septembre 2019

Le Cap, Afrique du Sud, 25 septembre (Infosplusgabon) - La Commission sud-africaine des droits de l'homme (SAHRC) a statué mardi, que les récents commentaires attribués au dirigeant politique, Julius Malema, un homme de marque, constituaient un discours de haine.

Cela intervient après que le président des Economic Freedom Fighters (EFF) a partagé, le 14 septembre, une vidéo sur son fil Twitter dans laquelle il a rendu hommage à l'ancien président zimbabwéen, Robert Mugabe, décédé au début du mois.

Le tweet contenait une citation à côté d'une photo de Mugabe disant "le seul homme blanc en qui vous pouvez avoir confiance est un homme blanc mort".

La commission chargée d'enquêter sur les plaintes du public s'est dite "profondément préoccupée" par la conduite de Malema.

"La Commission est d'avis que les propos tenus dans les médias sociaux, à première vue, constituent un discours haineux en vertu de l'article 10 de la Loi sur la promotion de l'égalité et la prévention de la discrimination déloyale, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"La Commission sud-africaine des droits de l'homme a exhorté à maintes reprises les dirigeants politiques à reconnaître et à assumer la responsabilité du pouvoir qu'ils exercent à travers leurs paroles. Dans le même temps, la Commission reste déterminée à promouvoir et à protéger le droit à la liberté d'expression. Ce droit à la liberté d'expression est protégé en tant que droit humain fondamental, en vertu de l'article 16 de la Constitution ", a précisé la commission.

La commission a également déclaré qu'elle enquêterait sur une décision prise par Malema et son parti d'interdire aux organisations médiatiques Amabhungane et Daily Maverick d'assister à leurs conférences de presse et autres événements.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOP/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon