Des experts de l'ONU en matière de droits appellent les Etats et les médias sociaux à agir pour lutter contre le discours de haine

24 Septembre 2019

Genève, Suisse, 24 septembre (Infosplusgabon) - Trente experts indépendants des Nations unies se sont réunis lundi pour publier une lettre ouverte appelant les Etats et les médias sociaux à prendre des mesures pour lutter contre la propagation du discours de haine.

«Nous sommes alarmés par l’augmentation récente du nombre de messages haineux et préoccupés par les personnalités qui déshumanisent les migrants et d’autres groupes minoritaires», ont déclaré les experts dans leur lettre.

Ils ont averti que le fait de généraliser et de décrire des groupes entiers de personnes comme étant dangereux ou inférieurs n'était pas nouveau dans l'histoire de l'humanité et que cela avait clairement conduit à des tragédies catastrophiques dans le passé.

«Nous exhortons les Etats à promouvoir et à adopter des politiques de tolérance. Les Etats devraient œuvrer activement en faveur de politiques garantissant les droits à l'égalité, à la non-discrimination et à la liberté d'expression, ainsi que le droit de mener une vie exempte de violence, à travers la promotion de la tolérance, de la diversité et d'une vision pluraliste.

"Les médias traditionnels et sociaux doivent faire preuve de diligence pour s'assurer qu'ils ne fournissent pas de plate-forme pour les discours de haine et pour l'incitation à la haine et à la violence".

Les experts ont déclaré avoir reçu un nombre croissant d’informations faisant état de discours de haine et d'incitation à la discrimination, à l'hostilité et à la violence, et ont estimé qu'il était temps de se prononcer.

«Les discours de haine, en ligne et hors ligne, exacerbent les tensions sociétales et raciales, incitant à des attaques ayant des conséquences mortelles dans le monde entier», ont-ils déclaré.

«Le discours de haine est devenu courant dans tous les systèmes politiques et menace les valeurs démocratiques, la stabilité sociale et la paix. Les idées alimentées par la haine et le plaidoyer déforment le discours public et affaiblissent le tissu social des pays ”.

Ils ont exhorté les responsables à s'abstenir de semer la peur contre les migrants ou ceux considérés comme «autres» pour leur propre avantage politique.

D'autre part, ils ont également exprimé leur inquiétude face à l'abus de discours de haine pour saper la dissidence légitime, et ont souligné l'importance de la promotion de la liberté d'expression.

FIN/INFOSPLUSGABON/CFD/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon