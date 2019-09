Début le 16 novembre du 5ème recensement général de la population du Burkina Faso

24 Septembre 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 24 septembre (Infosplusgabon) - Le cinquième recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) du Burkina Faso va se dérouler du 16 novembre au 15 décembre 2019 sur toute l’étendue du territoire, a annoncé lundi, l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

Cette opération va mobiliser plus de 20 000 agents recenseurs et coûtera plus de 18 milliards de francs CFA au budget de l’Etat. Il permettra d’actualiser les données du dernier recensement de 2006 qui offraient environ 14 millions d’habitants au Burkina Faso.

Pour le Premier ministre burkinabè, Christophe Marie Joseph Dabiré, le présent recensement constitue un pilier central du système de collecte de données statistiques.

" Il conditionne la réalisation de nombreuses autres enquêtes statistiques. Les données que nous allons collecter sont des informations indispensables pour une planification des objectifs nationaux de développement", a-t-il indiqué à la cérémonie de lancement de l’opération.

