Federica Mogherini et Ghassan Salamé discutent à New York des efforts pour trouver une solution à la crise en Libye

24 Septembre 2019

Tripoli, Libye, 24 septembre (Infosplusgabon) - La Haute représentante de l'Union européenne (UE) pour la sécurité et la politique étrangère, Federica Mogherini, s'est entretenue lundi avec l'Envoyé de l'ONU et le chef de sa Mission d'Appui en Libye (UNSMIL), Ghassan Salamé, au siège de l'ONU à New York, des efforts déployés pour trouver une solution à la crise en Libye.

Les pourparlers entre Mme Mogherini et M. Salamé ont "traité des derniers développements du dossier libyen et des efforts déployés pour trouver des solutions à la crise", a indiqué le porte-parole du département des relations extérieures de l'Union européenne dans un tweet.

Il est attendu que M. Salamé participe à une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UE sur la Libye, en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies cette semaine à New York.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a annoncé une réunion sur la Libye qui sera co-présidée jeudi à New York avec son homologue italien, Luigi Di Maio, avec la participation des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, à l'instar des Etats-unis, de la Russie et de la Chine, ainsi que de l'Allemagne, des Émirats arabes unis, de l'Égypte et de la Turquie et des organisations régionales de l'Union européenne, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes.

Pour sa part, la Mission d’appui des Nations unies en Libye a ajouté dans un tweet que Ghassan Salamé et Federica Mogherini ont également discuté lors de la réunion de ce lundi du soutien et de la contribution de l’Union européenne à l’instauration de la paix en Libye et à la relance du processus politique.

Une Conférence internationale sur la Libye qui a été appuyée par le dernier sommet des pays du G7, est prévue en octobre ou novembre prochain à Berlin en Allemagne.

Axée essentiellement sur la fin du déversement des armes sur la Libye qui alimente la guerre actuelle à Tripoli en violation de l'embargo imposé par le Conseil de sécurité en 2011, la Conférence s'emploiera à consolider afin de le rendre plus hermétique.

La rencontre internationale de Berlin sur la Libye doit aussi obtenir un cessez-le-feu permanent, condition sine qua none pour la reprise du processus politique en Libye en vue de favoriser la conclusion d'un accord libyo-libyen qui sera atteint lors d'une autre conférence regroupant les protagonistes libyens prévue après la rencontre internationale.

Cette dernière doit assurer un suivi de cet accord à l'égard duquel les pays de la Communauté internationale s'engagent à sa mise en œuvre.

FIN/INFOSPLUSGABON/CFD/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon