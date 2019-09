Burkina Faso : un ancien Premier ministre démissionne du CDP, parti de Blaise Compaoré

24 Septembre 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 24 septembre (Infosplusgabon) - Kadré Désiré Ouédraogo, ancien Premier ministre du Burkina Faso, a déposé, lundi, sa démission des instances du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), le parti du président déchu Blaise Compaoré, alors que le parti a exclu ou suspendu, dimanche, plusieurs cadres, a-t-on appris de sources proches de l’intéressé.

Dimanche, lors de son congrès extraordinaire, le CDP a exclu ou suspendu 27 cadres en conflit avec les textes du parti.

Ce congrès, tenu, sous le thème "Relecture des textes fondamentaux du parti", s’est déroulé dans un contexte marqué par une crise interne dans ce parti qui a géré le pouvoir pendant plus de 20 ans sous la conduite de Blaise Compoaré, chassé par la rue en octobre 2014.

Selon le président du parti Eddie Komboïgo, ces cadres ont été sanctionnés car, ils ont refusé le dialogue et "ont multiplié des sorties médiatiques dans le but de ternir notre image, l’image de notre parti et de porter atteinte à la cohésion de notre parti".

Parmi les personnes exclues figurent, entre autres, Juillette Bonkoungou (député), Boureima Badini (ancien ministre), Léonce Koné (ancien ministre), Mohamadi Lamine Kouanda, Salia Sanou (ex-maire de Bobo-Dioulasso).

Depuis la chute du Président Compaoré, son parti traverse une crise de leadership en vue des élections présidentielles et législatives de 2020.

Kadré Désiré Ouédraogo avait déjà annoncé sa candidature en vue de la prochaine présidentielle, en dehors du parti, grâce au soutien d’un mouvement. Une situation jugée illégale par une partie du bureau politique.

