Le président du Niger, orateur principal au 17ème Forum Rhodes en Grèce

24 Septembre 2019

Abidjan, Côte d'Ivoire, 24 septembre (Infosplusgabon) - Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, sera l'orateur principal du 17ème Forum Rhodes, une conférence consacrée aux affaires internationales qui se tiendra les 11 et 12 octobre prochains en Grèce, sur le thème "Dés]ordre mondial : vers une perspective mondiale basée sur le dialogue", annonce un communiqué.

Le Président Issoufou présentera, au cours de ce Forum organisé par l’Institut de recherche Dialogue des civilisations (DOC), une perspective africaine sur les thèmes traitant de l’ordre mondial, la sécurité et le développement économique. Il prendra part également au panel "Focus on Africa" pour analyser de quelle manière le continent peut devenir un moteur du développement mondial.

Le président-directeur général du DOC, Jean-Christophe Bas, s'est réjoui qu'avec la participation du Président Issoufou, le DOC est fier d’accueillir à Rhodes un dirigeant africain de premier rang, et un leader qui joua un rôle crucial dans le lancement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) en juillet dernier, à Niamey.

"La configuration de l’ordre mondial de demain, de la sécurité et du développement sont des questions centrales de ce nouveau Forum de Rhodes, qui renforce la priorité que nous accordons à l’Afrique et à son développement. Dans ce contexte, et avec l’adhésion prochaine (janvier 2020) du Niger au Conseil de sécurité de l’ONU en tant que membre non-permanent, l’intervention du Président Issoufou dans le cadre du 17ème Forum de Rhodes arrivera à point nommé et fera autorité".

Parmi les précédents intervenants lors de la session « Focus on Africa » du Forum de Rhodes figurent l'ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, le Premier ministre de Guinée, Ibrahima Kassory Fofana, et l’ancien président du Mali par intérim, Dioncounda Traoré.

Plus de 300 participants, notamment des décideurs politiques, diplomates, universitaires et hommes d’affaires en provenance du monde entier sont attendus à ce 17ème Forum.

