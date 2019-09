La Première Dame de Gambie honorée aux Etats-unis pour son engagement en faveur des populations vulnérables de son pays

24 Septembre 2019

Banjul, Gambie, 24 septembre (Infosplusgabon)- La Première Dame de la République de la Gambie, Fatoumata Bah-Barrow, a été honorée d'un prix prestigieux, en marge de la 74ème session de l'Assemblée générale des Nation unies, par le mouvement mondial d'autonomisation (GEM-USA).

Dans un communiqué, le service des communications de la Présidence gambienne a déclaré que ce prix mondial prestigieux est une reconnaissance des efforts entrepris par Mme Fatoumata Bah-Barrow, pour réduire l'extrême pauvreté dans son pays, assister les femmes rurales marginalisées, les filles et les enfants vulnérables.

La Première Dame a été également distinguée pour son dévouement et son engagement sans cesse à travers différentes initiatives, dont celle "des enfants en marche", qui a pour objectif de renforcer les capacités des populations et de lutter contre la marginalisation des femmes et des enfants.

Selon toujours le communiqué de la Présidence gambienne, Mme Barrow a fait preuve d'une exemplarité particulière en profitant de sa position de Première Dame pour changer le destin et protéger les droits des enfants et des femmes de son pays, avec le soutien de plusieurs services gouvernementaux de la Gambie et des partenaires au développement.

Etaient présents à la cérémonie de remise de ce prix mondial distingué, des membres de la mission et de la communauté gambiennes, et des représentants de la Première Dame du Nigeria, entre autres.

GEM-USA, pour rappel, est une organisation internationale non-gouvernementale qui vient en aide aux femmes et familles défavorisées vulnérables à la victimisation et aux crimes d'abus, au trafic humain, à la prostitution forcée, et fournit également des cours d'éducation pour attirer l'attention de l'opinion sur ces crimes haineux.

