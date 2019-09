L'ONU organise un sommet historique pour améliorer la couverture des soins de santé

24 Septembre 2019

New York, Etats-unis, 24 septembre (Infosplusgabon) – Environ cinq milliards de personnes risquent de ne pas bénéficier de soins de santé en 2030, à moins que les pays ne comblent des lacunes criantes dans la couverture sanitaire, révèle un nouveau rapport publié dimanche, alors que l'ONU se prépare à organiser un sommet historique pour accélérer les progrès sur les soins de santé universels.

L’étude intitulée «Les soins de santé primaires sur la voie de la couverture maladie universelle» estime qu’on pourrait sauver environ 60 millions de vies en augmentant les dépenses annuelles consacrées aux soins de santé primaires dans les pays à revenu faible et intermédiaire d’environ 200 milliards de dollars par an, indique un communiqué.

Alors que la couverture globale a augmenté régulièrement depuis 2000, le rapport sur la couverture maladie universelle (CMU) fait apparaître de grandes lacunes dans les services de santé dans les pays les plus pauvres et dans ceux touchés par des conflits. Les zones rurales ont tendance à souffrir d'une couverture plus faible en raison d'un manque d'infrastructures, du manque d'agents de santé et de soins de qualité médiocre.

«Si nous voulons réellement atteindre la couverture maladie universelle et améliorer la vie des personnes, nous devons nous préoccuper des soins de santé primaires», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, lors de la publication du rapport.

«Cela implique de fournir des services de santé essentiels tels que la vaccination, les soins prénatals, des conseils sur un mode de vie sain aussi près que possible du domicile des patients et de veiller à ce que les populations ne soient pas obligées de payer ces soins de leurs propres poches».

Le rapport a été publié en prévision du premier sommet de haut niveau jamais organisé sur la couverture maladie universelle au siège des Nations unies à New York, lundi, et qui représente l'un des cinq sommets officiels qui se dérouleront pendant la semaine de haut niveau qui entre dans le cadre de la nouvelle session de l'Assemblée générale de l’ONU.

L'ONU qualifie cet événement de réunion politique la plus importante jamais organisée sur le sujet. Il enregistre la présence de représentants de haut niveau notamment des chefs d'Etat et de gouvernement, des parlementaires, des hauts fonctionnaires des Nations unies, des membres de la société civile, des dirigeants d’entreprises et des universitaires.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui joue un rôle de premier plan dans l’aide apportée aux pays pour la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, estime que la santé est essentielle au développement durable et a collaboré avec le gouvernement kényan pour le lancement de programmes pilotes de CMU dans plusieurs comtés du Kenya, choisis en raison de leur prévalence élevée de maladies transmissibles et non transmissibles, de leur densité de population élevée, de leur taux de mortalité maternelle élevé et de leur nombre élevé d'accidents de la route.

Selon le communiqué, l'objectif des programmes pilotes est d'améliorer les soins de santé en supprimant les frais médicaux dans les établissements de santé locaux et en mettant en place un système d'assurance maladie.

Dans l'un des comtés, Makueni, les habitants ont adopté le plan avec enthousiasme et la tranquillité d'esprit qui leur est offerte ne leur fait plus craindre les coûts du traitement.

L'OMS et ses partenaires ont organisé, dimanche à New York, un événement intitulé Walk the Talk, décrit comme «une célébration de la bonne santé sous forme de marche, de course à pied ou de promenade», visant à promouvoir des modes de vie sains et des mesures de lutte contre le changement climatique.

