Des banques dont les actifs avoisinent 47.000 milliards de dollars US adoptent les nouveaux principes de développement durable soutenus par l'ONU

23 Septembre 2019

New York, Etats-unis, 23 septembre (Infosplusgabon) - Des banques qui détiennent plus de 47.000 milliards de dollars américains d'actifs, soit le tiers de l'industrie bancaire mondiale, ont souscrit dimanche aux nouveaux principes de la banque responsable, appuyés par les Nations unies, pour donner un coup de fouet à la lutte contre le changement climatique et au passage du modèle «gris » au modèle vert de croissance économique.

Dans les Principes lancés la veille du Sommet pour l’action climatique de l'ONU organisé à New York, les banques s'engagent à aligner stratégiquement leurs activités sur les objectifs de l'Accord de Paris sur le changement climatique et les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, et à intensifier leur contribution à la réalisation des deux objectifs, a indiqué un communiqué de l'ONU.

"Les Principes pour une banque responsable définis conjointement par les Nations unies et ces banques sont un guide pour le secteur bancaire mondial afin qu’elle réagisse à une économie de développement durable et qu’elle tire parti de cette économie", a déclaré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, tout en ajoutant qu'ils peuvent aboutir à la responsabilité et à l’ambition qui peuvent conduire à l’action ».

En adhérant aux Principes, les banques ont indiqué qu'elles visaient, entre autres, à «accroître leurs impacts positifs tout en réduisant les impacts négatifs et à gérer les risques que représentent leurs produits et services pour les personnes et l'environnement».

«Votre réaction, en tant que chefs d'entreprise, représente un moment décisif pour atteindre nos objectifs mondiaux. Seule la coopération public-privé peut permettre un développement durable », a déclaré M. Guterres.

Il a mis au défi les 130 signataires fondateurs et plus de 45 directeurs réunis pour cet événement d'aligner leurs objectifs commerciaux sur les ODD, le plan d'action des Nations unies pour lutter contre la pauvreté, protéger l'environnement et assurer un monde plus juste pour tous, mais également pour soutenir l'égalité des sexes, investir dans l'action climatique et ne plus investir dans les énergies fossiles et la pollution en général.

"Nous comptons sur vous pour augmenter le financement des entreprises qui stimulent la croissance verte", a déclaré le secrétaire général de l’ONU , tout en ajoutant: "Misez sur l'économie verte et non sur l'économie grise, car celle-ci n'a pas d'avenir".

Abondant dans le même sens, Inger Anderson, directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), a déclaré aux banquiers: « Lorsque le système financier déplace son capital des investissements en faveur des ressources brutes au profit de ceux qui privilégient la nature comme solution, tout le monde y gagne dans le long terme".

Les Principes ont été élaborés par un groupe central de 30 banques fondatrices dans le cadre d’un partenariat mondial novateur entre les banques et l’Initiative financière du PNUE (UNEP FI).

Bien que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques se multiplient, on est encore loin d’atteindre l'objectif de 1,5 ° C défini par l'Accord de Paris. Par ailleurs, la biodiversité continue de diminuer à un rythme alarmant et la pollution fait des millions de victimes chaque année.

Dans ce contexte, le PNUE affirme qu’il faut plus d’ambition, appuyé par un changement radical des investissements du secteur privé, pour relever ces défis et faire en sorte que l’humanité vive de manière à assurer un partage équitable des ressources au sein des frontières planétaires.

Les secteurs bancaire et privé peuvent bénéficier des investissements qu'ils ont consentis pour accompagner cette transition. On estime que la réalisation des objectifs de développement durable pourrait générer 12.000 milliards de dollars d'économies et de revenus par an et créer 380 millions d'emplois supplémentaires d'ici 2030.

