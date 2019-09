En visite en Afrique du Sud, le couple royal britannique accueilli en grande pompe dans la ville du Cap

23 Septembre 2019

Le Cap, Afrique du Sud, 23 septembre (Infosplusgabon)- Dans le cadre de leur première visite officielle en Afrique du Sud, le couple royal britannique, le Prince Harry et son épouse Meghan Markle, ont entamé leur périple dans la bidonville la plus violente du pays, Nyanga.

Quelques minutes après avoir atterri à l'aéroport international de la ville du Cap, le couple royal, en compagnie de leur fils, Archie, ont pris la direction de la localité de Nyanga où ils ont été chaleureusement accueillis par les populations de cette région qui abrite le taux de criminalité le plus élevé du pays et sous une forte escorte policière.

Sur place, le couple royal a visité les travaux entrepris par l'initiative "Justice Desk"- une organisation sponsorisée par la fondation "Queen's Commonwealth" qui est parrainée par le Duc et la Duchesse de Sussex.

L'organisation, "Justice Desk", signale-t-on, enseigne aux enfants de Nyanga leurs droits, la connaissance de soi et la sécurité, et fournit également des cours d'auto-défense et de renforcement de capacités aux jeunes filles ayant subi des traumatismes dans la communauté.

Le couple royal a également visité l'église méthodiste de Nyanga où ils ont eu des entretiens avec des dirigeants communautaires.

Toujours dans le cadre de leur périple en Afrique du Sud, le couple royal est également attendu pour une visite au "Six Museum" du district de la ville du Cap, un mémorial qui commémore le relogement forcé de 60 000 résidents noirs, indiens et métisses, durant l'Apartheid.

Une visite de courtoisie au lauréat du prix Nobel, Desmond Tutu, et à Graca Machel, la veuve de l'ex-chef d'Etat, Nelson Mandela, et une audience avec le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, sont également au menu de l'agenda du périple du couple royal en Afrique du Sud.

FIN/INFOSPLUSGABON/CFD/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon