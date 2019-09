L'initiative de la Grande muraille verte à l'assaut du Sommet Action climat des Nations unies

23 Septembre 2019

Lusaka, Zambie, 23 septembre (Infosplusgabon) – Alors que le Sommet des Nations unies sur le climat débute ce lundi à New York, les dirigeants de la planète (gouvernements, chefs d'entreprise et société civile) ont lancé un appel urgent à agir pour ériger une "merveille naturelle" de 8 000 km qui traverse le continent africain sur toute sa largeur.

La Grande muraille verte, une initiative africaine, vise à mettre au point des solutions intelligentes pour lutter contre le changement climatique et ramener la vie dans des paysages dégradés afin d'assurer la sécurité alimentaire, des emplois et de développer de nouvelles économies dans les communautés vivant dans la région du Sahel, en Afrique. On estime que 15% de la Muraille sont déjà en cours de réalisation.

Des leaders influents du monde des affaires, de la politique, des industries musicale et cinématographique sont à New York pour présenter la Grande muraille verte comme une solution naturelle, pratique, à moindre coût face à l'urgence climatique.

Ils devraient demander aux gouvernements, à la société civile et aux chefs d'entreprise présent au Sommet sur le climat de se joindre à un mouvement global qui ne cesse de grandir pour faire de la Grande muraille verte une réalité d'ici à 2030.

Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, est l'hôte du Sommet Action climat qui s'ouvre ce lundi dans le but de stimuler les ambitions et d'accélérer les actions pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.

Selon un communiqué diffusé la veille du Sommet, Jim Pisani, président de la marque mondiale Timberland devrait annoncer l'engagement de Timberland en faveur de l'initiative de la Grande muraille verte, un exemple de la manière dont les entreprises investissent dans ce mouvement global.

Le soutien de Timberland en faveur de la Grande muraille verte s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la marque à planter 50 millions d'arbres dans le monde entier d'ici à 2025.

"En tant que marque soucieuse d'un futur meilleur pour notre planète, Timberland est fière de se joindre au mouvement de la Grande muraille verte, que nous considérons comme essentielle pour soutenir les communautés situées sur la ligne de front de l'urgence climatique et construire un avenir plus équitable, plus durable", a dit M. Pisani.

Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), qui s'est également exprimé avant le sommet, a dit que "la Grande muraille verte est une initiative vraiment inspirante, qui développe des solutions urgentes face aux plus grands défis du 21ème siècle".

Le Sahel – où le projet est développé, est un foyer de contestations politiques. Près de 80 pour cent des terres dans cette région sont dégradées, 33 millions de personnes souffrent actuellement d'insécurité alimentaire et les températures devraient augmenter de 3 à 5 degrés d'ici à 2050.

Les défis les plus urgents auxquels l'humanité fera face sont déjà évidents dans le Sahel, allant des pénuries d'eau et de nourriture, au changement climatique, en passant par la sécheresse, les migrations et le terrorisme international.

La Grande muraille verte est souvent présentée juste comme une grande ceinture verte s'étendant sur la largeur de l'Afrique de Dakar à Djibouti.

Mais d'après ses initiateurs, le projet est beaucoup, beaucoup plus important que cela. "C'est un mouvement axé sur les populations pour restaurer l'écosystème du Sahel et les ressources naturelles afin de renforcer la résilience face à la sécheresse des communautés vivant sur place, améliorer leur sécurité alimentaire et les doter de moyens pour produire des sources de revenus nouveaux et durables".

L'initiative de la Grande muraille verte a été lancée il y a une décennie par l'Union africaine, avec le soutien de nombreux partenaires dont l'UNCCD, la Banque mondiale, la Commission européenne et le Fonds pour l'environnement mondial.

Globalement, trois hectares de terre sur quatre ont déjà été transformés, ce qui menace de faire disparaître près d'un million d'espèces.

