Le Cap-Vert accueille l'étape de la plus ancienne régate autour du monde

23 Septembre 2019

Praia, Cap-Vert, 23 septembre (Infosplusgabon) - Le Cap-Vert deviendra le deuxième pays africain à accueillir l’escale de The Ocean Race, la plus ancienne et la plus connue des régates au monde, qui se déroule tous les trois ans.

Dans un communiqué, l'organisation de la course rapporte que le Port de Mindelo, sur l'île capverdienne de São Vicente, accueillera une soixantaine de bateaux qui prendront part à l’édition 2021-2022; ce sera l'une des étapes les plus rapides du circuit.

Le Cap-Vert devient ainsi le deuxième pays africain à accueillir la compétition, après l'Afrique du Sud (Le Cap).

Pour la cinquième fois consécutive, la prochaine course océanique partira d'Alicante, en Espagne, et fera escale à La Haye, en Hollande, et à Aarhus, au Danemark, en plus du Cap-Vert.

Selon l'organisation, d'autres destinations seront annoncées dans les semaines à venir.

"Nous entrons dans l'histoire en nous associant à l'un des plus grands événements sportifs de course au monde", a réagi le Premier ministre capverdien, Ulisses Correia e Silva, qui, au nom du gouvernement et de tous les Capverdiens, a accueilli les équipes de cette "compétition intense et importante".

Pour le ministre du Tourisme et des Transports, le fait que le Cap-Vert ait été choisi comme premier pays d'Afrique de l'Ouest à recevoir la Course Océanique montre que ce pays s'inscrit dans la stratégie du gouvernement pour faire du Cap-Vert une plate-forme de référence en Afrique de l'Ouest et au Moyen Atlantique.

José Gonçalves, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse sur le passage de la course au Cap-Vert, a déclaré que, outre la position géographique, le pays acquiert de plus en plus de "respect".

A titre d'exemple, il a cité des événements internationaux tels que la Conférence ministérielle sur le tourisme et le transport aérien en Afrique, ou les jeux de plage, tous deux organisés sur l'île de Sal.

"Ce sont tous ces événements internationaux qui montrent aujourd'hui que le Cap-Vert peut aspirer à être précisément cette plate-forme que nous voulons. C'est un prestige pour le pays", a-t-il dit.

