Lancement de l'initiative de promotion du financement du développement durable parrainée par les pays

23 Septembre 2019

New York, Etats-unis, 23 septembre (Infosplusgabon) - L’initiative visant à combler le déficit d’investissements dans les infrastructures durables (Initiative CIG) a annoncé le lancement de la troisième phase de sa mission consistant à faire correspondre le financement privé avec des initiatives qui tentent de mettre sur pied des infrastructures spécifiques dans les pays en développement.

Cette phase fait suite à son projet pilote datant de 2018 dont le but était de susciter l’intérêt des investisseurs privés pour de tels projets et à la phase 2 de 2019, qui a aidé neuf pays en développement à nouer des partenariats avec des investisseurs privés et d’autres parties prenantes.

Le partenariat devrait développer 13 portefeuilles de projets d’une valeur de 4,27 milliards de dollars américains.

L’initiative CIG relève du Center for Global Sustainability de l’université américaine du Maryland, l’institution supérieure américaine, qui a pour mission d’appliquer une approche facilitée par les pays en développement pour combler le déficit d’investissement en termes de développement durable.

«Le secrétaire général a appelé les dirigeants à se rendre au Sommet mondial pour l’action climatique avec des projets d'accélération des actions afin de garantir notre voie vers un monde qui atteint une température de 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Il est essentiel de libérer des fonds pour accélérer cette transition », a déclaré Luis Alfonso De Alba, envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour le Sommet mondial pour l’action climatique de 2019.

«L’initiative CIG est au cœur de ce défi, à la croisée du financement, du développement et de la durabilité, et contribue à créer la nouvelle réalité du financement privé à grande échelle pour des infrastructures durables dirigées par les Etats".

Selon l’Initiative CIG, la phase 3 se concentrera sur les initiatives dirigées par les pays en développement qui aident à renforcer la capacité à développer des portefeuilles de projets qui attirent les capitaux privés.

La phase 3 utilisera cette approche pour augmenter le nombre de pays, d’investisseurs et de projets et contribuer à la création d’un «nouvel écosystème» normal d’investissements privés à grande échelle pour la mise en place d’infrastructures durables dans des domaines aussi variés que l’énergie, les transports et la résilience dans le Sud.

Les gouvernements du Danemark et du Canada appuieront l'initiative lors de sa prochaine phase.

