MSF affirme que l'OMS "contrôle étroitement" l'approvisionnement en vaccins Ebola et leur accès

Écrit par Antoine Lawson | 23 Septembre 2019

Paris, France, 23 septembre (Infosplusgabon) - L'organisation caritative médicale Médecins Sans Frontières (MSF) accuse l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de "contrôler de près" l'approvisionnement et l'accès au vaccin Ebola.

Elle a déclaré, lundi sur son site Internet, que même si un vaccin très efficace peut désormais offrir une certaine protection, le nombre de personnes vaccinées n'est pas suffisant.

"Le rythme des activités de vaccination est trop lent et seule une fraction de la population éligible bénéficie de cet outil essentiel", a indiqué MSF.

"L'une des raisons est la gestion opaque des vaccins fournis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui impose des limites strictes au nombre de doses déployées sur le terrain. MSF demande instamment qu'un comité indépendant soit créé pour gérer les programmes de vaccination contre Ebola".

MSF a souligné que plus d'une année après l'apparition de l'épidémie d'Ebola dans le nord de la RD Congo, cette maladie a tué plus de 2 000 personnes.

Le taux de mortalité de cette épidémie, a-t-elle noté, avoisine les 67%, ce qui est comparable au taux de mortalité observé lors de l'épidémie en Afrique de l'Ouest en 2014-2016, lorsque ni traitements thérapeutiques, ni vaccin n'étaient disponibles.

MSF a indiqué que grâce aux efforts du ministère de la Santé de la RDC et de l'OMS, près de 220.000 personnes ont été vaccinées avec le rVSV-ZEBOV, un vaccin expérimental produit par Merck qui a montré des niveaux d'efficacité très élevés.

Ce nombre reste toutefois largement insuffisant, comme le montre le retour de l'épidémie dans des zones supposément couvertes par la vaccination, souligne le communiqué.

«Nous pensons qu'il est nécessaire et réalisable d'accélérer le rythme de la vaccination: au moins 2 000 à 2 500 personnes pourraient être vaccinées chaque jour, au lieu de 500 à 1 000 personnes comme c'est le cas actuellement», a déclaré Dr Isabelle Defourny, directrice des opérations de MSF.

«Nous avons un vaccin qui s'est avéré sûr et efficace; nous avons des équipes prêtes à être déployées; il n'y a pas de problème avec la chaîne de froid; il existe suffisamment de doses pour couvrir les besoins actuels et permettre une extension de la couverture vaccinale, comme l'a récemment confirmé le fabricant de vaccins Merck; et quand les gens sont informés de l’existence du vaccin, la grande majorité d'entre eux veulent être vaccinés".

"Pourtant, l'OMS restreint la disponibilité du vaccin sur le terrain et les critères d'éligibilité pour que les personnes soient vaccinées pour des raisons peu claires", a noté Dr Defourny. «Même en ce qui concerne les agents de santé de première ligne, une population connue et facilement accessible, au sein des foyers d'infection tels que Beni, près du tiers d'entre eux ont déclaré qu'ils n'avaient pas été vaccinés».

MSF a noté que malgré la présence d’un nouveau vaccin et le fait que les nouveaux traitements thérapeutiques disponibles dans cette épidémie peuvent considérablement augmenter les chances de survie d'une personne, l'épidémie continue de faire rage un an plus tard et a déjà coûté la vie à 2 000 personnes, dont les deux tiers environ avaient été diagnostiqués avec la maladie.

Près de 40% des décès sont représentés par des personnes décédées à la maison avant même d’être identifiées comme patients.

Selon le communiqué, ces taux sont restés relativement stables dans le temps. Bien que le rythme de transmission semble avoir légèrement diminué ces derniers mois, certaines zones sont devenues des points chauds actifs depuis plus d’un an et d’autres sont devenues actives après de longues périodes sans que de nouveaux cas soient signalés.

«La méfiance et la résistance de la communauté ont souvent été mentionnées comme les principaux obstacles à la lutte contre le virus Ebola», a déclaré Dr Natalie Roberts, coordinatrice des urgences de MSF. "En réalité, les gens auraient recours à des soins médicaux dès l'apparition des symptômes si nous leur disions haut et fort qu'ils peuvent être guéris avec des traitements qui ont récemment prouvé leur efficacité pour augmenter considérablement leurs chances de survie".

"Ils seraient également vaccinés en plus grand nombre si davantage de personnes savaient qu'elles pouvaient être protégées du virus par un vaccin extrêmement efficace contre Ebola", a déclaré le Dr Roberts. "Nous devons cesser de blâmer les communautés pour leurs propres décès et veiller à ce que davantage de personnes aient accès aux traitements et aux vaccins".

Cependant, MSF a indiqué que ses efforts pour élargir l'accès à la vaccination, en collaboration avec le ministère de la Santé et conformément aux recommandations du groupe consultatif stratégique d'experts (SAGE) de mai 2019, avaient été contrariés par le contrôle strict de l'offre et des critères d'éligibilité imposés par l'OMS.

Les équipes de vaccination de MSF ont souvent été obligées de patienter dans le Nord-Kivu, dans l'attente de recevoir une poignée de doses réservées aux personnes figurant sur une liste prédéfinie.

"Le temps presse lors d'une épidémie: les équipes médicales devraient pouvoir fournir rapidement des traitements ou des vaccins en fonction de ce qu'elles voient sur le terrain", a noté Dr Roberts. «Si une mère prend soin de son enfant malade, diagnostiqué et infecté par le virus Ebola, nous souhaitons non seulement diagnostiquer et traiter l'enfant, mais également proposer à sa mère une prophylaxie post-exposition qui pourrait éventuellement l'empêcher de développer la maladie, et vacciner toute sa communauté afin que si elle tombe malade, les membres de la communauté auront déjà développé l'immunité".

«Mais notre capacité à effectuer des évaluations en temps réel et à réagir en conséquence est gravement compromise par un système rigide et difficile à comprendre», a déclaré Dr Roberts.

FIN/INFOSPLUSGABON/CFD/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon