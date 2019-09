L'ex-président Mugabe "est mort d'un cancer", selon le président Mnangagwa

23 Septembre 2019

Harare, Zimbabwe, 23 septembre (Infosplusgabon) - L'ex-président zimbabwéen, Robert Mugabe, est mort d'un cancer, a révélé le président Mnangagwa.

"Le héros national et ancien président du Zimbabwe, le camarade Robert Mugabe avait un cancer à un stade avancé et avait cessé la chimiothérapie qui n'était plus efficace, avant son décès", a déclaré le journal Herald qui cite le président Mnangagwa.

Selon le journal, le président Mnangagwa a dit à ses partisans samedi lors d'une réunion de la ZANU-PF à New York, qu'il avait l'intention de rendre visite à l'ancien dirigeant à Singapour, après la Conférence internationale de Tokyo sur le développement africain (TICAD), organisée le mois dernier à Yokohama, au Japon.

Il avait l'intention de rendre visite à M. Mugabe et au vice-président Constantino Chiwenga, qui est hospitalisé en Chine.

"En fait, quand nous avons discuté de la question, il s'est avéré que le traitement avait cessé, les médecins avaient cessé le traitement, la chimiothérapie, à cause de son âge et parce que le cancer s'était métastasé et que cela ne servait plus à rien", a-t-il expliqué.

“Il devait rentrer à la maison, mais la famille a dit qu'elle voulait rester. Ils voulaient certainement que je vienne à Singapour, mais nous avions aussi notre vice-président, le général Constantino Chiwenga, qui est dans un hôpital militaire à Beijing, qui devait subir une lourde opération", a expliqué le président.

M. Mugabe est décédé à l'âge de 95 ans le 6 septembre dernier dans un hôpital de Singapour. Des funérailles nationales ont été organisées en son honneur le 14 septembre en présence de nombreux anciens et actuels chefs d'Etat africain, mais n'est pas encore inhumé en raison des travaux de construction du Mémorial qui lui sera dédié au Champ des Héros de la nation.

M. Mugabe est le héros de l'indépendance du Zimbabwe en 1980 dont il est le Premier ministre jusqu'en 1987, puis président de la République. Il est écarté du pouvoir à la faveur d'une intervention dirigée par l'Armée en 2017.

FIN/INFOSPLUSGABON/CFD/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon