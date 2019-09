Rwanda : Huit hauts responsables arrêtés pour détournement de fonds

22 Septembre 2019

Kigali, Rwanda, 22 septembre (Infosplusgabon) - Huit cadres supérieurs actuels et anciens de différentes institutions gouvernementales au Rwanda ont été arrêtés pour détournement de fonds et mauvaise gestion des fonds publics, a déclaré le Rwanda Investigation Bureau (RIB), dans un communiqué qui a été transmis, samedi à Kigali.

Ces responsables font l'objet d'une enquête pour détournement et mauvaise utilisation des fonds de la Société rwandaise de l'eau et de l'assainissement (WASAC), de l'Autorité de développement de la main-d'œuvre (WDA) et du Conseil de la sécurité sociale du Rwanda (RSSB), selon le communiqué.

Les premières enquêtes indiquent que ces responsables auraient commis les crimes entre 2017 et 2019.

Le montant détourné n'a pas été divulgué, car des enquêtes sont en cours.

