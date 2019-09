La Côte d'Ivoire abrite en mars 2020 le Forum sur l'investissement hôtelier africain

21 Septembre 2019

Abidjan, Côte d'Ivoire, 21 septembre (Infosplusgabon) - L'édition francophone du Forum sur l'investissement hôtelier africain (FIHA) se tiendra du 23 au 25 mars 2020 dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, annonce un communiqué.

Le choix d'organiser le FIHA en Côte d'Ivoire est motivé non seulement par l’accroissement du trafic voyageurs d'affaires et du tourisme, mais aussi par le programme de développement touristique du ministère du Tourisme et des Loisirs de plusieurs milliards d’euros dénommé "Sublime Côte d’Ivoire" - qui offrent toutes des opportunités commerciales intéressantes pour les investisseurs et les promoteurs de projets hôteliers, a expliqué le directeur commercial de Bench Events, organisateur de l'événement, Jean Perrochon.

"Un autre facteur qui nous a attiré à Abidjan est son grand potentiel pour le développement hôtelier. L’offre hôtelière globale actuelle en Côte d’Ivoire reste limitée, malgré une croissance importante depuis la fin de la crise politique. Il existe un besoin évident de renforcer le nombre d’hôtels de qualités internationales pour répondre à la demande venant d’Europe et du continent africain" , a ajouté M. Perrochon.

Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana s'est réjoui du choix de son pays qui est la preuve qu'il mérite son positionnement de troisième africain au niveau du tourisme d’affaires. La stratégie touristique dénommée "Sublime Côte d'Ivoire", vise à faire du tourisme, le troisième pôle du développement économique de ce pays, en développant un moteur de croissance du Produit intérieur brut (PIB), en favorisant le développement territorial et en créant un réservoir d’emplois qualifiés et non qualifiés.

Selon la Banque mondiale, la Côte d’Ivoire dispose d’une des économies les plus dynamiques au monde, en affichant une croissance de plus de 7% par an au cours des sept dernières années et devrait accroitre à ce rythme au cours des prochaines années. Son taux d’inflation, inférieure à 1%, est faible ainsi que son taux de chômage, inférieure à 3%. Son PIB par habitant se développe progressivement.

Selon le World Travel & Tourism Council (WTTC), le tourisme représente actuellement 10% de l’économie ivoirienne et devrait progresser à quelque 6% - 7% par an.

La dernière édition du FIHA, avec un accent plus précis sur l’Afrique du nord, a eu lieu à Marrakech, au Maroc en février dernier.

FIN/INFOSPLUSGABON/ABR/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon