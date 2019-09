Burkina Faso : Le Président Kaboré à New York pour la 74e Assemblée générale de l’ONU

21 Septembre 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 21 septembre (Infosplusgabon) - Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, prendra part du 22 au 27 septembre 2019, à New York, aux Etats-Unis d’Amérique, à la 74e session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies sous le thème : "Dynamiser les efforts multilatéraux pour l’éradication de la pauvreté, l’éducation de qualité, l’action contre le changement climatique et l’inclusion", a annoncé la Présidence du Faso, dans un communiqué.

Selon la même source, à la tribune des Nations Unies, le chef de l’Etat burkinabè prendra la parole le mardi 24 septembre, pour donner sa lecture du thème de la session, et porter la voix du Burkina Faso sur les grandes préoccupations de l’heure, en Afrique et dans le monde.

En marge du débat général sur le thème de la session, le président du Faso, président en exercice du G5 Sahel, participera à une réunion de haut niveau sur le Mali et le Sahel.

Le Président Roch Marc Christian Kaboré co-présidera par ailleurs une réunion de haut niveau de la Commission de la consolidation de la paix, sous le thème : "Prévention et consolidation de la paix au Burkina Faso ".

Plusieurs autres rencontres, comme le forum sur la couverture sanitaire universelle, la réunion sur le développement durable et des tables rondes, sont également inscrites dans le programme du chef de l’Etat. A New York, Roch Marc Christian Kaboré s’entretiendra avec plusieurs hautes personnalités, dont le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et des partenaires au développement.

Dès son arrivée à New York, le président du Faso s’entretiendra avec la communauté burkinabè vivant dans cette localité.

