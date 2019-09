Côte d'Ivoire : Don de 500 mille dollars de la BAD pour l'énergie propre au Nigeria

21 Septembre 2019

Abidjan, Côte d'Ivoire, 21 septembre (Infosplusgabon) - Le Fonds pour l'énergie durable en Afrique (SEFA), géré par la Banque africaine de développement (BAD), a approuvé un don de 500 mille dollars pour soutenir le développement et le lancement du Nigerian Energy Access Fund (NEAF), un nouveau fonds de placement privé développé par All On, une société nigériane d'investissement à impact financé par Shell.

Selon la chaîne médiatique de la BAD, le NEAF fera des investissements stratégiques dans l'énergie durable au Nigeria, en particulier dans les secteurs émergents hors réseau et mini-réseau du pays.

Il a indiqué que la subvention du SEFA soutiendra des domaines de travail spécifiques pour mettre en route le NEAF et renforcer son engagement avec les investisseurs des secteurs privé et public.

Le NEAF sera une première en son genre pour fournir aux projets et aux entreprises éligibles des solutions en fonds propres qui ne sont actuellement pas disponibles sur le marché, a annoncé la BAD.

"Le Nigeria a besoin de solutions de marché innovantes et sur mesure pour fournir à sa population hors réseau, estimée à 100 millions d'habitants, l'accès à des sources d'énergie durables. La subvention du SEFA jouera un rôle déterminant dans la constitution du NEAF et, en fin de compte, dans la mobilisation d'investissements privés indispensables pour le secteur ", a déclaré Wale Shonibare, vice-président par intérim de la Banque pour l'électricité, l'énergie, le changement climatique et la croissance verte.

Une fois opérationnel, le NEAF devrait compléter la vaste gamme d'initiatives de la Banque en matière d'énergie durable actuellement mises en œuvre au Nigeria.

En novembre 2018, le Conseil d'administration de la Banque a approuvé une enveloppe de 200 millions de dollars américains à l'appui du Projet d'électrification du Nigeria (NEP), conçu pour aider à développer les solutions de mini-réseaux verts grâce, entre autres, à des subventions.

En mai 2018, le SEFA a approuvé une subvention de 1,5 million de dollars américain pour soutenir la première phase du Jigawa 1-GW Independent Power Producer Solar Procurement Program du gouvernement du Nigeria.

Le soutien de la SEFA au NEAF s'aligne sur le New Deal sur l'énergie pour l'Afrique et les priorités de la Banque, en particulier " Light Up and Power Africa " et "Improve the Quality of Lives of Africans".

Le projet est conforme à la stratégie de la Banque pour le secteur de l'énergie et renforcera les plans de relance du secteur de l'électricité du gouvernement nigérian.

Le SEFA est un mécanisme multi-donateurs créé pour débloquer les investissements du secteur privé dans des projets d'énergie propre de petite et moyenne dimension en Afrique à travers trois composantes : des subventions pour faciliter la préparation de projets de production d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique vers sa bancabilité ; des participations pour combler le déficit financier dans les projets d'énergie renouvelable et le soutien au secteur public afin de créer un climat favorable aux investissements privés en énergie durable.

Le SEFA est doté de contributions des gouvernements du Danemark, des États-Unis et du Royaume-Uni, et est hébergé et géré par le Département de l'électricité, énergie, climat et croissance verte de la Banque africaine de développement.

FIN/INFOSPLUSGABON/ABR/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon