Forum sur l'exploitation minière dans un contexte de changement climatique : La BAD s'attaque aux implications politiques

21 Septembre 2019

Genève, Suisse, 21 septembre (Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement (BAD), par l'intermédiaire de son Centre africain des ressources naturelles, participera à la 15ème assemblée générale annuelle du Forum intergouvernemental sur les mines, minéraux, métaux et développement durable.

La rencontre aura lieu du 7 au 11 octobre au Palais des Nations à Genève, en Suisse.

Le forum, qui a pour thème "l'exploitation minière dans un contexte de changement climatique", est une occasion unique de collaborer avec les gouvernements de plus de 70 pays membres du forum et des représentants du secteur privé, des organisations multilatérales, de la société civile et du milieu universitaire.

Selon les rapports, la BAD accueillera une session intitulée "Les actifs miniers irrécupérables et l'avenir de l'exploitation minière : Éléments de preuve et pratique".

L'adoption des Objectifs de développement durable (ODD) et de l'Accord de Paris sur le climat impose une responsabilité mondiale dans la lutte contre le changement climatique. Cela exige une transition vers des économies à faible intensité de carbone, même pour les pays africains à forte dépendance minérale.

Les estimations montrent que certains actifs miniers devraient être abandonnés - ou confisqués - pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°Celsius.

A Genève, la session de la BAD se penchera sur les risques et les opportunités présentés par le fait que les actifs miniers sont immobilisés, les implications politiques pour les pays dépendants des minéraux. La séance portera également sur les mesures pratiques prises par les sociétés minières pour assurer leur rentabilité à long terme.

Les discussions porteront sur les perspectives des actifs miniers irrécupérables, découlant de changements systémiques tels que le changement climatique, la transition vers une énergie propre et les nouvelles technologies minières.

Vanessa Ushie, responsable de la division de l'analyse des politiques au Centre africain des ressources naturelles, a déclaré : "Avec l'aggravation du changement climatique et la transition à faible émission de carbone qui s'ensuit, le secteur minier africain est confronté à de sérieux risques et à quelques opportunités. Les pays africains doivent comprendre et répondre à cette "nouvelle normalité".

La perspective d'actifs miniers irrécupérables, qui deviendront non viables sur le plan commercial pendant la transition à faible intensité de carbone, est un enjeu majeur pour l'Afrique, étant donné que les minéraux représentent 70% des exportations et presque 30% du PIB.

La session de la Banque contribuera au dialogue politique mondial sur l'avenir de l'exploitation minière et du développement durable à base de minéraux.

Le Centre fournit un appui analytique et politique aux pays membres régionaux (PMR) de la Banque sur les changements climatiques et les transitions à faible émission de carbone par le biais d'un programme sur les voies de développement à faible émission de carbone pour les secteurs des ressources naturelles.

Le Centre africain des ressources naturelles est une entité sans prêt de la Banque africaine de développement. Son mandat est d'aider les pays membres régionaux (PMR) de la Banque à mettre leurs ressources naturelles au service du développement durable.

