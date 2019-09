17,7 millions de dollars américains de la BAD pour un premier projet éducatif au Soudan du Sud

21 Septembre 2019

Abidjan, Côte d'Ivoire, 21 septembre (Infosplusgabon) - Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé une proposition de 17,7 millions de dollars pour financer le premier projet du secteur social au Soudan Sud depuis son intervention dans ce pays, en 2012.

Approuvé le 5 septembre 2019, le projet améliorera l'accès à une meilleure éducation de base pour les enfants des Etats et régions du Haut-Nil, de l'Unity, de Jonglei et de l'Equatoria oriental.

Selon le média de la BAD, le projet améliorera l'accès à l'enseignement primaire pour 30 000 enfants en réhabilitant et en agrandissant 35 écoles primaires, en renforçant les capacités de 2 000 enseignants et en réhabilitant deux instituts nationaux de formation des enseignants et dix centres éducatifs de Comté.

Il fournira également de l'eau, des installations sanitaires et d'hygiène, ainsi que du mobilier et du matériel didactique, et renforcera les capacités pour une meilleure prestation des services éducatifs au niveau primaire.

Le projet est orienté sur la stratégie nationale de développement du Soudan du Sud, le Plan stratégique général pour l'éducation, la stratégie nationale pour l'éducation des filles et l'orientation du document de stratégie pays de la Banque, qui a été récemment prolongé jusqu'en 2021. Les stratégies mettent l'accent sur l'édification de la nation par le développement des capacités et des infrastructures.

Le conflit au Soudan du Sud a gravement affecté le développement socioéconomique et compromis l'infrastructure des services de base, y compris l'éducation au Soudan du Sud.

Plus de 2,2 millions d'enfants au Soudan du Sud ne sont pas scolarisés et environ 800 écoles primaires sont soit non fonctionnelles, soit partiellement fonctionnelles.

Le Soudan du Sud a besoin de 23 000 enseignants du primaire d'ici 2021, mais plus de 75% des instituts nationaux de formation des enseignants et des centres éducatifs des Comtés ne fonctionnent pas ou fonctionnent partiellement.

"La qualité de l'éducation est médiocre, le taux de réussite dans le primaire étant estimé à 14%. Par conséquent, l'investissement de la Banque dans l'éducation de base des enfants du Soudan du Sud aidera à créer les bases d'une main-d'œuvre productive et à revitaliser le développement national".

Reconnaissant l'opportunité de l'approbation de ce projet, Benedict Kanu, directeur pays pour le Soudan du Sud, a déclaré que "l'éducation est non seulement un puissant moteur du développement et un des instruments les plus puissants pour réduire la pauvreté et améliorer la paix et la stabilité, mais elle est aussi la clé pour la fin des conflits ".

M. Kanu a ajouté que "la reconstruction des systèmes éducatifs pendant et après l'éducation en situation de crise, telle qu'envisagée par le projet, est cruciale dans les situations de conflit et de fragilité, car elle contribuera à assurer la sécurité, à faciliter la consolidation de la paix et à favoriser la résilience".

Il a exprimé le vif espoir que "le projet contribuera à inspirer le changement et la stabilité nécessaires d'urgence pour les générations futures de Soudanais du Sud ".

Depuis 2012, la Banque a consacré plus de 160,55 millions de dollars américains à l'aide au développement dans divers secteurs du Soudan du Sud.

Cette assistance a été axée sur le renforcement des capacités et le développement des infrastructures, l'accent étant mis sur la promotion de la paix, de la stabilité et du renforcement de l'État.

