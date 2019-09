Des volontaires de la Croix-Rouge malienne formés sur le contrôle des épidémies

21 Septembre 2019

Bamako, Mali, 21 septembre (Infosplusgabon) - Une centaine de volontaires de la Croix- Rouge malienne ont participé, du 17 au 20 septembre, à Koulikoro, à 70 km au nord-est de Bamako, à un atelier de renforcement de leurs capacités sur le contrôle des épidémies et des pandémies par les communautés, au Centre de santé de référence (CSRéF), a-t-on appris de bonne source.

Organisé par la Croix-Rouge malienne, en collaboration avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge (FICR), cet atelier de formation est financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

La formation a porté sur les modules de la FICR et ses outils, supports de communication adaptés au contexte de la surveillance épidémiologique communautaire, notamment le contrôle des épidémies par les volontaires et les premiers secours santé à base communautaire.

A l'issue des quatre jours de formation, les volontaires devraient améliorer leurs compétences sur le contrôle des épidémies, améliorer leurs compétences sur les premiers secours et santé à base communautaire, accroître leurs capacités en matière d’engagement communautaire et de changement de comportement.

Au lendemain de l’épidémie de la maladie à virus Ebola, qui a affecté la sous-région ouest africaine, le Mali s’est engagé dans le programme de sécurité sanitaire mondial, afin de prévenir détecter et répondre aux épidémies de toute nature, soutenu par le gouvernement américain, à travers l'USAID.

Le programme s'articule autour des domaines de la Prévention, de la Détection et de la Réponse, avec 11 composantes majeures interdépendantes prenant en compte les directives du Règlement sanitaire international (RSI) 2005.

En plus de la maladie à virus Ebola, le Mali a connu d’autres épidémies, notamment la méningite, la fièvre jaune, la fièvre de la vallée du Rift chez les animaux et, plus récemment, la rougeole, rappelle-t-on.

La Croix-Rouge malienne collabore avec huit autres sociétés nationales pour mettre en œuvre des programmes divers au sein des communautés, afin de s’inscrire dans les Objectifs du développement durable (ODD).

L’objectif de ce projet est de préparer les communautés pour un changement de comportement dans les régions de Koulikoro et Kayes (ouest).

