Baisse de 1,5 pour cent des dépenses consacrées par le gouvernement mauricien à l'éducation en 2019-2020

21 Septembre 2019

Port-Louis, Île Maurice, 21 septembre (Infosplusgabon) – Les dépenses du gouvernement mauricien consacrées à l'éducation ont baissé de 1,5 pour cent durant l'année académique 2019-2020, a annonce samedi le Bureau de la statistique de Maurice.

Pour l'année académique 2018-2019, le budget alloué à l'éducation et à la formation s'élevait à 19,013 milliards de roupies, soit 12,15 pc du budget total, contre 18,176 milliards de roupies pour l'année 2019/2020, soit 10,9 pc du budget, (1 dollar =38 roupies), a précisé le Bureau.

Ces statistiques concernent les cycles primaire, secondaire, technique et professionnel, le supérieur, mais aussi l'enseignement dans des institutions spécialisées à Maurice, où l'éducation et la formation sont gratuites du pré-primaire au supérieur et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans.

Selon le Bureau de la statistique, en 2018/19, 50,1 pc du budget total alloué à l'éducation et à la formation étaient injectés dans le cycle secondaire; 24,5 pc dans l'enseignement primaire; 7,7 pc dans l'enseignement supérieur; 2,7 pc dans la formation technique et professionnelle; 1,6 pc dans le pré-primaire et les 13,4 pc restants dans d'autres dépenses.

En 2019/2020, 49,8 pc étaient consacrés à l'enseignement secondaire; 24,4 pc au primaire; 7,4 pc au supérieur; 3,0 pc à l'enseignement technique et professionnel; 1,6 pc au cycle pré-primaire et le reste, 13,8 pc, à d'autres dépenses.

D'après les statistiques, 851 écoles proposaient le cycle pré-primaire en mars 2019 (817 sur l'île de Maurice et 34 à Rodrigues).

Les inscriptions dans les écoles du pré-primaire ont baissé de 2,7 pc, passant de 26.183 en mars 2018 à 25.479 en mars 2019.

Les filles représentent 48,9 pc des élèves du cycle pré-primaire. Ces chiffres révèlent une tendance décroissante des inscriptions dans les écoles du pré-primaire sur la période 2015-2019.

FIN/INFOSPLUSGABON/NLK/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon