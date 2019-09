Les habitants de l'Est-libyen rassurés par la NOC sur la poursuite de l'approvisionnement en carburant

21 Septembre 2019

Tripoli, Libye, 21 septembre (Infosplusgabon)- Le directeur de la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), Mustapha Sanalla, a assuré aux citoyens des municipalités de l'Est de la Libye et aux employés de sa filiale, la société Brega de commercialisation des produits pétroliers, que l'approvisionnement en carburant de la région se poursuivra sans interruption, après des accusations contre la NOC à Tripoli d'avoir diminué les quantités de carburant, notamment le kérosène, pour la région orientale du pays.

"Tous les types de carburants sont disponibles en quantité dans l'Est de la Libye", a indiqué M. Sanalla dans une vidéo diffusée sur la page officielle de la compagnie pétrolière, soulignant que le kérosène est disponible aussi, mais que sa consommation a augmenté de 80 pc cette année par rapport à l'année dernière, bien qu'il n'y ait pas eu d'augmentation du nombre des vols, ni de nouvelles acquisitions d'avions.

Il a précisé, à cet égard, qu'une consommation excessive n'était pas justifiée à la lumière de ces données.

Le directeur de la NOC a souligné aussi que des enquêtes étaient en cours sur l'augmentation des quantités de kérosène consommées dans l'Est de la Libye, afin de déterminer si elles étaient utilisées pour la contrebande, une consommation abusive ou autre, soulignant la poursuite des enquêtes malgré le "tourbillon" de ces derniers jours.

Le 8 septembre dernier, la Compagnie nationale de pétrole à Benghazi, une institution parallèle, avait décidé de restructurer le conseil d'administration de la société Brega de commercialisation des produits pétroliers, justifiant cette décision par "la retenue par la Compagnie pétrolière à l'Ouest de la Libye des approvisionnements du gaz et du carburant".

La NOC a Tripoli a mis en garde, par le biais de son directeur, M. Sanalla, contre les "tentatives de division du secteur pétrolier libyen et de la politisation du secteur pétrolier dans le but de servir des intérêts étroits et des objectifs étrangers".

"L'approvisionnement en carburant des régions centrale et orientale est plus que suffisant pour répondre aux besoins des citoyens. Le motif réel de cette tentative est de créer une entité illégale pour exporter illégalement du pétrole de Libye", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué séparé publié vendredi, la NOC a condamné les "tentatives de division de la société de commercialisation du pétrole Brega", qualifiant de "fausses allégations", les déclarations concernant la fourniture insuffisante de carburant pour la région orientale.

