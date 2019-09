L'ancien international Kaba Diawara nommé sélectionneur-adjoint du Syli National de Guinée

Écrit par Antoine Lawson | 21 Septembre 2019

Conakry, Guinée, 21 septembre (Infosplusgabon) - L'ancien international et ex "team manager", Kaba Diawara, a été nommé sélectionneur-adjoint de l'équipe nationale de football de Guinée, a annoncé vendredi un communiqué de la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT).

Né le 16 décembre 1975 en France, Kaba Diawara, qui va seconder le Français Didier Six, a la particularité d'avoir évolué au poste d'attaquant dans 18 clubs dont le Paris-Saint Germain, les Girondins de Bordeaux, l'Olympique de Marseille, le FC Rennes et l'OCG Nice, en France, Arsenal et Blackburn et West Ham, en Angleterre, et dans d'autres équipes plus exotiques en Asie.

Au sein de l'encadrement du Syli National, il est resté quelque temps dans le staff du Français Luis Fernandez et du Belge Paul Put, qui a été remercié après la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en Egypte.

Outre Kaba Diawara, Mandjou Diallo, qui a entraîné des clubs locaux dans le passé, a été nommé second entraîneur-adjoint du Syli National.

L'entraîneur des gardiens du but du Horoya de Conakry, club phare du pays, Kémoko Camara, est nommé au même poste pour le compte du Onze national.

Préparateur physique lors du bref passage de Luis Fernandez à la tête du Onze national, Eric Cavallero occupe de nouveau le même poste.

On rappelle que l'ancien international français, Didier Six, a été nommé récemment sélectionneur national de Guinée parmi cinq candidats.

Le choix du technicien français de 65 ans n'est pas du goût de beaucoup d'amateurs de football, notamment des journalistes qui ont évoqué ses passages au Togo et à l'Ile Maurice qui, selon eux, n'ont pas été concluants.

La première mission qui lui est assignée est la qualification du Syli national à la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue en 2021 au Cameroun et à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

