La frappe contre Daech s'inscrit dans le cadre de la coopération stratégique libyo-américaine, selon le Conseil présidentiel

21 Septembre 2019

Tripoli, Libye, 21 septembre (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a affirmé que la frappe aérienne menée par le Commandement militaire américain en Afrique (AFRICOM), jeudi, dans les environs de la ville de Morzouk, dans le sud-ouest du pays, tuant huit membres de l'Etat islamique (Daech), entre "dans le cadre de la coopération stratégique avec les Etats-unis" .

Dans un communiqué de presse vendredi soir, le Conseil présidentiel a déclaré que "dans le cadre de la coopération conjointe entre la Libye et les Etats-unis et en coordination avec le gouvernement d'Accord national, les forces de l'AFRICOM ont visé hier 19-9 des dirigeants de l'Etat islamique dans le sud de la Libye et dans les faubourgs de Morzouk. L'opération a éliminé huit éléments terroristes".

Le Conseil a ajouté: "Dans ce contexte, le gouvernement d'Accord national et la coopération stratégique avec ses alliés continueront de lutter contre le terrorisme et de l'éliminer, quels que soient le lieu et ce, en dépit de tous les défis ".

Le commandement militaire américain en Afrique (AFRICOM) a annoncé, vendredi, que huit membres de l'Etat islamique ont été tués jeudi lors d'un raid aérien par l'armée américaine dans la ville de Morzouk (sud-ouest du pays), soulignant que l'opération a été menée en coordination avec le gouvernement d'union nationale.

"Le commandement militaire américain en Afrique a mené cette frappe aérienne pour éliminer les dirigeants et les combattants terroristes et pour perturber les activités terroristes", a déclaré le commandant de l'AFRICOM, Stephen J. Townsend. "Ils (les terroristes) ne seront pas autorisés à utiliser le conflit en Libye comme protection", a-t-il ajouté, indiquant également qu'"en coopération avec nos partenaires libyens, nous continuerons de refuser que la Libye serve de refuge aux terroristes ".

Eliminée en décembre 2016 en Libye, en collaboration entre les troupes gouvernementales et avec un soutien des Etats-Unis, l'organisation Daech, qui a été chassée de son fief de Syrte (Centre), le seul de l'Etat islamique en dehors de ses bastions traditionnels en Irak et en Syrie, a conservé des combattants dispersés, notamment dans le sud désertique de la Libye.

Ces éléments commettent de temps à autre des attaques terroristes dans les grandes villes comme Tripoli, Misrata et Benghazi, ainsi que dans certains localités et postes de contrôle de sécurité, retrouvant un regain d'activité après le déclenchement de l'opération militaire le 4 avril contre Tripoli, en menant des opérations dans plusieurs villes du Sud du pays.

